Til Galdhøpiggen i kåpe og dress

De utenlandske bussturistene kom i hopetall for å oppleve en norsk isbre og kanskje komme seg opp på nordeuropas høyeste fjell.

Det var Åmund Elvesæter, som drev turisthotell på Elveseter i Bøverdalen på 1950-tallet, som tok opp denne filmen. Han hadde et ønske om å kjøre turistene helt opp på piggen. Han var både driftig og forutseende og tenkte ut mange ulike måter å få turistene fram på.

– Når han fikk en ide i huggu, så måtte han gjennomføre den, sier Ragnar Kleiven (86), som var sjåfør, vaktmester og altmuligmann på Elveseter mens Åmund drev stedet.

Over breen i beltebil og jeep

Han bygget en veg oppover lia for å få turistene opp til breen. Han brukte skikjelker og stiger, men fikk etter hvert tak i en beltebil og senere en jeep som fraktet folk over breen og gjorde det mulig for flere å gå til toppen av fjellet.

GLATT: De slet med å holde seg på beina i sko som slett ikke var beregnet på bretur. Foto: Privat

Sjåfør Ragnar Kleiven var den som kjørte turistene over breen i jeepen.

– Det var stort sett utlendinger som ville opp på fjellet. Ingen av dem hadde breutstyr. Det var noen som hadde beksømsko, men også noen i selskapskjole og høyhæla sko. De visste nok ikke hvor de skulle, sier Kleiven i et tidligere intervju med NRK.

Det var trolig livsfarlig, men veldig populært.

35.000 til toppen i år

I dag tar turen til nord-europas høyeste fjell, Galdhøpiggen, rundt seks-sju timer til fots, tur-retur.

Nå som det er bilveg til Juvasshytta har turen blitt langt mer tilgjengelig for folk flest. Før denne sesongen er over, har rundt 35.000 turister nådd den store toppturdrømmen.

– Det står kø fra inne og langt ut i garden på morgenen, alle kommer og skal gå på Galdhøpiggen, sier turistvert på Juvasshytta, Per Vole.

Om turistene i videoen kom lenger enn til breen vites ikke. Med tydelig dårlig skotøy og merkelig bekledning for en krevende fjelltur, må det kanskje ha stoppet seg selv.

PIGGEN: 35.000 turister har nådd toppen til nå denne sesongen. Foto: Line Haaberget Løvdal

Les også: