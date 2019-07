Danielsen representerte Hamar IL og tok olympisk gull i spydkasting under sommer-OL i Melbourne i 1956. Med et spydkast på 85,71 meter satt han også verdensrekord, den gang.

Generalsekretær i Norges Friidrettsforbund, Kjetil Hildeskor, forteller at Danielsen var en milepæl i norsk friidrettshistorie.

– Vinner du OL nå så er det stort. Den gangen var det enda større. Han var en helt når han kom tilbake derifra, sier Hildeskor.

Etter OL-gullet i Melbourne vant Egil Danielsen Morgenbladets gullmedalje, Sportsjournalistenes statuett og Fearnleys olympiske ærespris.

En milepæl i norsk friidrettshistorie

Hildeskor husker han møtte den tidligere OL-helten på Rena på sommerleir for unge friidrettsutøvere. Der var Danielsen var til stede for å se på sønnen som instruerte unge spydkastere.

– Jeg sa gå ned på banen og vis deg du også. Det ville han ikke. Men etterhvert gikk han ned, og da overtok han jo hele arrangementet. Da så man hvilket engasjement han hadde. Han var en raus person med et stort friidrettshjerte, sier Hildeskor.

Hildeskor tror at Danilsen banet veg for andre store friidrettsutøvere.

– Vi har hatt gode store spydkastere. Han har nok vært en inspirasjon for andre som kom etter han og vist at det går an, sier Hildeskor.

Fra 1953 til 1957 ble Danielsen norgesmester i spydkast 5 år på rad.

Til helgen er det NM i friidrett på Hamar der Danielsen skulle vært æresgjest.