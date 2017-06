Samtalen går lett rundt bordet i oppholdsrommet ved fengselet på Slidreøya i Valdres. Richard har akkurat sendt rundt bildekortet som gir dagens tema. På kortet er det bilde av to hender som holder hverandre, en ung og en litt eldre.

En etter en forteller personene rundt bordet hva de tenker på når de ser bildet på kortet. De er tre innsatte, en ansatt, og Christian som er ferdig sonet og nå veileder for gruppa.

– Jeg er jo ikke inkludert, og det har jeg sørga for sjøl, sier Richard.

Han har brukt seks år av livet sitt i fengsel og nå får han tilbakemelding fra folk i samme situasjon som han selv.

Alle er de enige om at det er nettopp når de møter folk med samme utfordringer, som tenker de samme tankene, at de får en bekreftelse på hvem de er, og kan tørre å ta nye valg.

Nyskapende

POPULÆRT: Avdelingsleder Hege Lauritzen ved Kriminalomsorgens høgskole sier pågangen er stor for å delta på Tenk ut-kursene. Foto: Jorun Vang / NRK

Metoden de har utviklet i fengselet i Valdres, har nå spredd seg til fengsel over hele landet. Ved kriminalomsorgens kurssenter på Lillestrøm forbereder avdelingsleder Hege Lauritzen en ny kurskatalog.

– Kurset er svært populært, sier Lauritzen. Hun mener det er fordi metoden er enkel, og at det er billig og gjennomføre.

Refleksjon og likemannsarbeid er noe som blir stadig mer brukt i rehabiliteringen av domfelte, ifølge kriminalomsorgen.

Samtalene og refleksjonen utfordrer de innsatte selv til å se sine egne utfordringer og selv velge hvordan og hva de ønsker å gjøre noe med.

Innsatte kurser ansatte

I overkant av 40 ansatte i kriminalomsorgen deltar på oppsummeringskurset for Tenk Ut-metoden.

Kursholder er to ganger domfelte Christian Torneby. I dag står han foran folk fra hele landet og forteller om sin erfaring som veileder i samtalegrupper i fem fengsler i Hedmark og Oppland.

– Å få denne tilliten er helt fantastisk, sier Torneby.

Han forteller hvordan innspill og samtaler med medfanger ga han en ny opplevelse av sin egen rolle. Nå håper han at han kan hjelpe andre i samme situasjon til å få det bedre, slik at de ikke begår nye lovbrudd.

– Jeg håper at det å være med i gruppa gjør meg tryggere, sterkere og mer bevisst på meg selv. Så trygg at jeg kan vise andre at jeg er en bra person, sier Richard.

– Det å ha med folk med egenerfaring gir et helt annet innhold i gruppene, det blir mer effektivt. Elisabeth Kristiansen, tilbakeføringskoordinator i Hedmark fengsel