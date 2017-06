Tidligere bankansatt frifunnet for økonomisk utroskap

Mannen ble dømt i tingretten, men frifunnet i lagmannsretten i desember i fjor.

Påtalemyndigheten anket til Høyesterett, men har nå trukket anken. Dermed blir frifinnelsen fra lagmannsretten stående.

– Han har hevdet sin uskyld, og dette har han nå fått tilslutning til fra domstolen. Straffeforfølgelsen mot ham har tatt over fem år, så han er naturligvis lettet over at et endelig punktum nå er satt, sier mannens forsvarer Lars Christian Sunde.

Nektet

Den tidligere bankansatte var tiltalt for grovt økonomisk utroskap. Han var tiltalt for å ha innvilget lån til personer som ikke hadde betalingsevne ved å bruke falske dokumenter.

TINGRETTEN: Aktor Richard Røed og forsvarer Lars Christian Sunde i samtale under rettssaken i Glåmdal tingrett i mars i 2016. Foto: Linda Vespestad / NRK

Mannen nektet straffskyld i både tingretten og lagmannsretten. I tingretten ble han dømt på ti av de 38 punktene, og i lagmannsretten ble han frifunnet på alle punkter.

Påtalemyndigheten anket frifinnelsen til Høyesterett.

Trakk anke

Aktor i saken Richard Røed sier statsadvokaten har gjort en nærmere vurdering av anken, og valgte deretter å trekke den.

Forsvarer Sunde tror ikke anken ville fått medhold i Høyesterett.

– Etter mitt syn så var lagmannsrettens dom riktig, og jeg tror ikke anken ville gitt medhold i Høyesterett.