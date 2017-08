Terrengsyklister vil ikke stoppes av naturreservat

Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) mener regelverket mot stisykling i naturreservater blir brutt ofte uansett. Grunnen er at det i dag er «lommer» av områder i Nordmarka med redusert adgang for syklister som ingen bryr seg om.

– Vi mener stiene er bærekraftige nok til å tåle den lille syklinga vi driver med, sier Vidar Gundersen i NOTS.

Han vil invitere folk fra Fylkesmannen på sykkeltur for å overbevise dem.

SLITASJE: Både i Buskerud og Oppland frykter Fylkesmennene økt slitasje ved terrengsykling i naturreservater. Foto: Bjørn Erik Lunde / NRK

Fører til økt slitasje

Interessen for terrengsykling har eksplodert de sisten årene. Men til nå har de ikke fått sykle i verneområder og nasjonalparker. Stortingsmeldinga for friluftsliv fra 2016 åpner for at også det kan bli mulig.

Derfor søkte Norsk organisasjon for terrengsykling om dispensasjon til å sykle på stier i Spålen-Katnosa naturreservat i Nordmarka i sommer, som en prøveordning.

– Vi mener syklinga vil føre til både økt slitasje og økt forstyrrelse på dyrelivet og dermed redusert urørthet, sier seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Oppland Kolbjørn Hoff.

Han sier det ikke finnes en direkte hjemmel til å tillate sykling. Sjøl om det allerede er stier i området mener han slitasjen kan bli større når det sykles på våt sti.

– Vi vet ikke konsekvensen av det og den type forskning bør skje utenfor verneområdene, sier han.

Klager til Miljødirektoratet

Vidar Gundersen i NOTS er enig i at Spolen-Katnosa er indrefileten av gammel skog i Nordmarka. Men han tror ikke en dispensasjon for å kunne sykle der vil føre til en sterk økning av bruken. Dessuten viser han til at utstyrsutviklingen på sykler med brede dekk gjør at slitasjen blir mindre.

De har sendt en klage til Miljødirektoratet på avslaget. Og de vil ha med fagfolkene hos Fylkesmannen både i Oppland og Buskerud på en befaring, gjerne på sykkel.

– Jeg tror økt kunnskap vil bidra til å minske skepsisen, sier han.