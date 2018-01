Tenåring pressa russiske bedrifter på nettet

Gutten er under 18 år. Han plukket ut bedrifter han mente hadde dårlig sikring av nettverket sitt og ødela det. Deretter krevde han løsepenger for å gjenopprette nettstedet. Oppgjøret var i den digitale valutaen bitcoin.

Ble pågrepet hjemme

Opprullingen av saken mot tenåringsgutten startet da et reisebyrå i Florida i USA ble utsatt for massive angrep mot sine servere. Selskapet kontaktet FBI, som igjen kontaktet Kripos, fordi dataangrepet viste seg å komme fra en norsk adresse. Så viste det seg at personen bak angrepet var en ung gutt fra Hedmark.

– På grunn av hans unge alder er han ikke varetektsfengslet, sier politiadvokat i Innlandet politidistrikt Richard Røed.

IKKE FENGSLA: Politiadvokat Richard Røed sier tenåringen ikke er varetektsfengsla på grunn av sin unge alder. Foto: Frode Meskau / NRK

Gutten ble pågrepet hjemme og har lagt alle kortene på bordet. Han har først utsatt bedriften for store mengder data. Deretter krevde han penger på å rette det opp. Angrepene ble gjort i fjor overfor flere bedrifter i USA og Russland. Noen bedrifter betalte, andre ikke.

Økte angrep

Metoden unggutten har brukt er ikke ukjent. Seniorrådgiver Hans Marius Tessem i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), sier det har økt de siste årene.

NorSIS opplever at stadig flere bedrifter ber om råd fra dem for hvordan de skal opptre.

– Ikke betal ut løsepenger i det hele tatt, er rådet fra oss, sier Hans Marius Tessem.

Det som er det spesielle med saken fra Hedmark er at det er en ung gutt og at de har klart å finne den som sto bak.

– Gjerningsmannen er ofte i et nettverk som gjør sporingen vanskelig. Han har også vært del av et nettverk. Likevel har godt politiarbeid ført til at vi har klart å spore han opp, sier Richard Røed.

Politiet går nå gjennom databeslaget de har gjort hjemme hos unggutten.