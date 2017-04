Tenåring erkjenner ikke uaktsomt bildrap

Ulykken skjedde like før midnatt 2. april i fjor i bydelen Vårsetergrenda i Lillehammer. I alt fire 18 år gamle menn var med i bilen som kjørte av veien og falt ned på en gangveg på taket.

En av passasjerene ble alvorlig skadd, og ble liggende i koma på sykehus. Han døde åtte dager senere. En annen fikk alvorlige, varige skader, men overlevde. To fikk lettere skader.

Tiltalt for tre forhold

En av dem var den nå tiltalte 19-åringen som kjørte bilen. Torsdag møter han i Sør-Gudbrandsdal tingrett. Der må han forholde seg til en tredelt tiltale.

For det første er han tiltalt for uaktsomt drap. For det andre er han tiltalt for uaktsom kjøring i forhold til Vegtrafikkloven, og til slutt må han svare for at han kjørte for fort.

ULYKKESSTEDET: Ungdommer samlet på ulykkesstedet i Vårsetergrenda på Lillehammer. Bilen kjørte av vegen og landet på taket der ungdommene står. Foto: Hanne Stine Kind / NRK

Særlig det siste vil den unge mannens forsvarer, Gunnar Hagen, legge mye vekt på under rettssaken.

– Min klient erkjenner at han kjørte uaktsomt. Han erkjenner også at han kjørte fortere enn fartsgrensa på stedet, men ikke så fort som påtalemyndigheten har lagt til grunn. Og farten har ganske stor betydning for vurderingen om det er uaktsomt drap, sier Gunnar Hagen.

Ifølge tiltalen kjørte 19-åringen i minst 98 km/t i 50-sonen på stedet.

– På hvilken måte har farten noe å si for uaktsomt drap-tiltalen?

– Fordi det kommer an på hvor uaktsom han har vært. Hvis han kjører veldig langt over fartsgrensa, så er det jo klart at det er lettere å si at det er uaktsomhet med hensyn til dødsfølgen, forklarer Hagen.

Tung tid, men klar for rettssak

KLAR: Forsvarer for den tiltalte 19-åringen er Gunnar Hagen. Han sier klienten hans ikke erkjenner uaktsomt bildrap. Foto: Erlend Moe / NRK

Den nå 19 år gamle tiltalte mannen gikk på Lillehammer videregående skole og saken preget hele skolen og medelever. Men også 19-åringen har hatt en svært tung tid etter ulykken.

– Det er klart det er en stor belastning for min klient å måtte møte i denne rettssaken. Det er jo en trist sak og dette har jo hatt stor betydning for han, sier Hagen.

Men han sier det også kommer til å føles som en lettelse for 19-åringen.

– Jeg tror han synes det skal bli godt å bli ferdig med dette og komme igjennom saken, sier Gunnar Hagen.

Aktor i rettssaken er Hans Petter Ommedal, men han ville onsdag kveld ikke uttale seg om saken.

Det er satt av to dager til rettssaken i Sør-Gudbrandsdal tingrett.