Teke for smugling for femte gong

Tolletaten på Kongsvinger fortel, til avisa Glåmdalen, at yrkessjåføren hadde med seg 100 liter alkohol. Tolletaten ser ikkje bort ifrå at sjåføren, som var frå Polen, hadde med seg varene for vidaresal. Mannen vart pålagt eit førelegg på 6500 kroner av politiet.