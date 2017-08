Tatt i UP-kontroll

Flere sjåfører fikk forenklet forelegg i en trafikkontroll utført av Utrykningspolitiet på E16 ved Skarnes i går kveld. 12 sjåfører fikk forelegg etter å ha kjørt for fort, én fikk for usikret barn i bil og én fikk for mobilbruk.