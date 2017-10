Tar ned omstridt kunstverk i Kvam

Kunstverket i Kvam sentrum i Nord-Fron består foreløpig av en gammel møkkspreder, en stor stein og en lang trestokk. Det har skapt stor harme hos lokalbefolkningen, som vil ha det fjernet.

Kunstnerne bak er en gruppe arkitekter som kaller seg FFB, og ifølge en av kunstnerne, Joar Nango, er ikke kunstverket ferdig.

– Skal tas ned

På et møte mellom fylkeskommunen, kunstkomiteen og kommunen på mandag ble det bestemt å ta ned kunsten.

– Vi ble enige om at de elementene som er satt opp skal tas ned. Det er på grunn av sikkerhet. Det påbegynte arbeidet er ikke sikret. og i løpet av helga er også stolpen forsøkt tatt ned, og da er det ikke sikret, sier ordfører Rune Støstad.

STYGT: Det er stygt og bør fjernes, mener Kjell Bjørke. Foto: Terje Gording Hong / NRK

Han sier at de fortsatt skal ha dialog med kunstneren om hva som skal skje videre med kunstverket.

– Vil det bli satt opp igjen på samme plass?

– Det er mange muligheter og det skal vi diskutere nå. Det vi er opptatt av er å finne en løsning som er bra for alle. Det er klart at dette har vært en vanskelig sak. Det skulle være et bidrag til noe positivt i lokalsamfunnet Kvam, ei bygd som er hardt rammet av mange ting, men det har foreløpig ikke blitt det man hadde forventet, sier Støstad.

Utsatt for hærverk

Ifølge ansvarlig i kunstkomiteen for Vegskilleprosjektet, Eivind Slettemeås, ble kunstverket utsatt for hærverk i helga noe som gjør at man må få ned det så raskt som mulig.

– Det er bare synd, og sånne ting man ønsker å unngå skal skje. Det er ingen som er tjent med at man ikke respekterer et sånt prosjekt i offentlig rom, sier Slettemeås.

IKKE FERDIG: Kunstverket består foreløpig blant annet av en stein, en stokk og en møkkspreder, men er ikke ferdig, ifølge kunsterne. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Det er foreløpig ikke bestemt hva som skal skje videre med verket etter at det er tatt ned. Ifølge Slettemeås skal de nå diskuterer kunstverkets framtid med alle partene i prosjektet.

– Vi skal diskutere i hvilken form man eventuelt kunne videreført prosjektet.

– Forbaska tull

Kvamværene er svært kritiske til prosjektet.

– Jeg blir provosert over at man skal bruke penger på noe sånt forbaska tull. Det kan ikke kalles kunst når du setter sammen en gammel møkkspreder og en stein, sa Kjell Bjørke til NRK tidligere i oktober.

Sambygding Tor Kolloen mener det er ualminnelig stygt.

– Det skulle ikke vært lov å kalle det kunst. Det kan kjøres på søppelplassen. Det er der det hører hjemme.