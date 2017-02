Tar aldri pause

– Det er en fantastisk følelse å rekke alt på så kort tid. Det føles veldig bra, sier Derawi.

I 2009 flyttet han fra Danmark til Gjøvik. Siden det har han rukket å ta doktorgrad og bli professor i biometri og smartteknologi ved Institutt for elektroniske systemer ved NTNU Gjøvik. 29-åringen driver også sitt eget firma ved siden av å være trebarnsfar.

– Jeg var veldig motivert da jeg studerte på universitetet. Jeg tok blant annet to semestere i ett. Det var mye, men sparte meg for et halv år, forteller Derawi.

Viserektor Jørn Wroldsen beskriver Derawi som ung og flink. Han mener danskens prestasjoner er imponerende.

– Det er til inspirasjon for andre at det går an å komme så langt så raskt.

Få unge professorer

Filosofen Arne Næss var 27 år gammel da han ble professor i 1937. Det samme var Terje Lohndal og Jan Martin Nordbotten som i nyere tid har kunnet smykke seg med tittelen Norges yngste professor. Derawi er dermed ikke alene om å være ung professor, men er del av en eksklusiv gruppe. Snittalderen for yrkesgruppen er 55 år.

Kommunikasjonsleder i Forskerforbundet, Lars Kolltveit, sier det er sjelden noen klarer å bli professor i så ung alder som Derawi.

– Det er kjempegøy med folk som har sånt talent. Man må prestere for å bli professor og det er det ikke alle som klarer, sier Kolltveit.

Tall fra database for statistikk om høyere utdanning viser at 0,32 årsverk i norske utdanningsinstitusjoner består av personer mellom 25 og 29 år. 9,2 årsverk er mellom 30 og 34 år, mens hovedtyngden er mellom 60 og 64 år.

Krever motivasjon

Produktiviteten krever både struktur og motivasjon. Derawi hadde en klar tankegang under studiene.

– Jeg sa til meg selv at jeg har masse energi når jeg en ung. Istedenfor å vente til jeg blir 30-40 år med å ta en doktorgrad, som mange gjør, tok jeg bare alt i ett. Så kan jeg ta pause etterpå. Men jeg har aldri tatt pause, forteller han.

Derawi tror en stor del av grunnen til at han har lykkes med studiene er at han er optimistisk. Ifølge 29-åringen kan alle rekke det man ønsker.