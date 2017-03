Tannlege erkjente delvis skyld

Tannlegen fra Gudbrandsdalen som er tilalt for samleie med en pasient og seksuell handling med noen som ikke har gitt samtykke til det erklærte seg skyldig på ett av tiltalepunktene da rettsaken startet i Sør-Gudbrandsdal tingrett i dag. Han erkjente å ha forsøkt å skaffe seg seksuell omgang med en pasient, og for å ha truet med å svarteliste henne ved andre tannlegekontor. Mannen erkjente ikke straffeskyld for tiltalen som gjelder samleie med pasient.