Mannen har mange års erfaring som tannlege. Han skal ha hatt samleie på tannlegekontoret og forsøkt å skaffe seg seksuell omgang med til sammen fire pasienter.

Sør-Gudbrandsdal tingrett har dømt mannen for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av sin stilling. Retten skriver i dommen at den seksuelle omgangen er et grovt tillitsbrudd overfor pasientene.

I tillegg til ett år og sju måneder i fengsel er mannen dømt til å betale til sammen 155.000 kroner i erstatning til tre kvinner.

Ville ha fengsel i 21 måneder

Aktor Lars Rune Ringvik og forsvarer Svein-Olav Bøen i rettssalen. Foto: Marianne Duun Malmo / NRK

Til sammen fire kvinner er fornærmet i saken.

En av kvinnene hevder at hun ble voldtatt av tannlegen. I retten forklarte kvinnen at tannlegen befølte henne på brystet mens hun satt i tannlegestolen. Hun forklarte at voldtekten skjedde på pauserommet ved et senere besøk.

Tingretten skriver i dommen at tiltalte misbrukte sin stilling til å ha samleie med kvinnen, og at dette ligger tett opp til voldtekt.

Aktor Lars Ringvik sin påstand var fengsel i ett år og ni måneder. Tannlegens forsvarer, advokat Svein-Olav Bøen, gikk inn for full frifinnelse av sin klient under sin prosedyre.

Flere vitner

Aktor la under rettssaken fram vitneforklaringer fra flere som hadde reagert på oppførselen til tannlegen, og at de oppfattet dette som krenkende.

Forsvarer Svein-Olav Bøen la i retten ned påstand om at tiltalte frifinnes.

Tannlegen erkjente under rettssaken seksuell handling mot en av pasientene, og for å ha truet med å svarteliste henne hos andre tannleger.

FORNØYD: Bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdal forteller at hennes klienter er fornøyd med at dommen er falt. Foto: Elin Fossum / NRK

Tannlegen erkjente ikke straffskyld for de andre tiltalepunktene. Han hevdet at kvinnene frivillig hadde vært med på det han stod tiltalt for. Han innrømmet at det skjedde et samleie på tannlegekontoret, men hevdet at også dette skjedde frivillig.

Fornøyd med dommen

Selv om tingretten har dømt mannen til to måneder kortere fengselsstraff enn aktor ba om, er bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdal fornøyd.

– Retten har lagt til grunn de fornærmedes forklaringer og de er hørt. Det er det viktigste.

Hun sier det er åpenbart i dommen at retten ser på dette som en alvorlig sak og at de har lagt sterk vekt på allmennpreventive hensyn.

Tannlegen anker

Forsvarer til den overgrepsdømte tannlegen fra Gudbrandsdalen, Svein-Olav Bøen, sier saken blir anket.

– Jeg er veldig overraska over dommen, sier Bøen.

Han sier hans klient er svært skuffet og overrasket over tingrettens kjennelse.