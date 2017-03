Vil felle hele ulveflokken

Trysil kommune krever at hele Slettåsflokken skadefelles. Det skriver VG. Grunnen er at ulvene har vært nær hus og gårdsbruk. Forskningssjef Morten Kjørstad i NINA sier til avisa at resultatene fra merkingen viser at flokken er nær hus og bebyggelse.