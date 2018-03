Takker letemannskapene som hjalp henne

– Jeg tenkte bare at jeg skal ikke dø, jeg vil ikke dø. Det var det eneste jeg tenkte, forteller hun trygt tilbake i sofaen hjemme i Lillehammer.

En mørbanket kropp vitner om en dramatisk opplevelse.

Sammen med samboeren var Torunn Brandvold på tur mot for Rasletind (2105 m.o.h) i Jotunheimen fredag 23. mars. Da paret nådde toppen snudde været. Fra sol og godvær, ble det plutselig storm.

– Jeg trodde jeg visste hvor jeg var hen. At jeg var på vei ned. Men så klarte jeg ikke å stoppe, sier Brovold.

Den fjellvante 34-åringen mistet fotfestet og stupte utenfor en islagt skrent.

Dramatisk

PÅ TOPPEN: Brandvold og samboeren tok flere bilder på turen til Rasletind. Foto: Privat

– Det jeg husker er at jeg bare faller utover og nedover. Lua, vottene og sekken forsvant, forklarer Brandvold.

Da hun endelig stoppet, hadde hun falt 200 meter nedover. Rundt henne var det helt hvitt på grunn av nysnø og 14 sekundmeters vind.

– Takk og lov hadde jeg telefonen i lomma og fikk ringt politiet, sier hun.

Takker redningsmennene

– Jeg tror du skal være heldig som bare fikk seks uker i gips, sier Stig Aasveit, korpsleder Øystre Slidre Røde Kors Hjelpekorps.

Snart en uke etter ulykken tok han og korpsmedlem Stian Egge turen fra Beitostølen til Lillehammer for å treffe Brandvold igjen.

Begge rykket ut kort tid etter ulykken sammen med et titalls personer fra Røde Kors. Totalt bidro 11 scootere i redningsaksjonen som pågikk i over to timer. Tøffe værforhold gjorde det vanskelig å lokalisere Brandvold. GPS-koordinater ble til slutt avgjørende.

– Da jeg hørte at du hadde falt 200 meter ned et fjell, ble jeg overrasket over at du stod og trippet da vi kom frem. Det var ikke det vi forventet, sier Aastveit.

GIPS: Torunn Brandvolds høyrefot er kraftig forstuet etter ulykken. Her er 34-åringen avbildet hjemme i stua på Lillehammer. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Vil ut på tur igjen

– Det er utrolig at jeg ikke traff noe annet, sier Brandvold etter den dramatiske opplevelsen.

Hun er svært takknemlig for den jobben redningsfolkene gjorde og ønsker å rose dem på alle måter.

Nå må Brandvold belage seg på en hvileperiode, men hun lar seg ikke skremme av hendelsen. 34-åringen skal ut i fjellet igjen så fort hun kan.

– Seks uker i gips, så er jeg klar for tur igjen, konkluderer hun.