Politimann fengslet to nye uker

Politimannen i Innlandet som er siktet for å ha stjålet narkotika og dopingmidler fra beslag, er varetektsfengslet i to nye uker. Fare for bevisforspillelse er grunnen. Politimannen er også siktet for å motarbeide rettsvesenet og for å ha misbrukt stillingen sin for å skaffe seg sex.