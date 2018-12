Sykehuset Innlandet får 194 færre årsverk og 75 færre sengeplasser neste år. Det er klart etter at styret i dag har vedtatt budsjettet for neste år.

Sykehusene på Gjøvik og Lillehammer får det største kuttet. Her blir det 74 færre årsverk og 31 færre sengeplasser. Sykehusene på Elverum og Hamar mister til sammen 37 årsverk, psykisk helsevern 35.

De fleste av nedskjæringene skjer gjennom naturlig avgang og ved at midlertidige stillinger ikke blir fornyet.

Sykehuset Innlandet Ekspandér faktaboks Fem somatiske sykehus: Lillehammer, Gjøvik, Hamar, Elverum og Tynset. Sykehuset i Kongsvinger er vedtatt overført til Ahus.

To psykiatriske sykehus: Reinsvoll og Sanderud.

Flere distriktspsykiatriske sentre, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker og habiliterings- og rehabiliteringsenheter

Til sammen 8500 ansatte.

Frykter for pasientene

Både fagforeninger og brukerutvalg er bekymret for arbeidsmiljø og pasientsikkerhet.

– Det blir tøffe tider. Det blir veldig hardt å få gjort alt vi det vi skulle ha gjort, sier Marianne Nielsen, foretakstillitsvalgt for sykepleierforbundet.

Fagforeningene reagerer på at det legges opp til at det skal gjøres mer for mindre ressurser i 2019, og etterlyser strukturelle endringer.

STYREVEDTAK: Styret i Sykehuset Innlandet vedtok dramatiske kutt i dag. Foto: KRISTIAN STORØDEGÅRD / NRK

Ansatte har allerede så mye å gjøre at fagforeningene er bekymret for kvaliteten på pasientbehandlingen.

– De ansatte har veldig tunge arbeidsdager. De går på jobb og står på – for at pasientene skal ha det så godt de kan ha det, sier Nielsen.

Anne Enger: – Krevende

Styreleder Anne Enger forklarer kuttene med at sykehuset aldri har stått oppe i så store omstillinger som akkurat nå, blant annet skal sykehuset i Kongsvinger overføres til Ahus.

STYRELEDER: Tidligere Sp-leder Anne Enger er styreleder i Sykehuset Innlandet. Foto: Erlend Moe

– Det er en krevende utfordring. God pasientbehandling er det viktigste, sammen med arbeidsmiljøet for de ansatte, sier Enger.

Hun sier de har lest de tillitsvalgtes innspill grundig, blant annet om behov for strukturelle endringer. Enger venter på at det på nyåret blir avklart om det blir bygget et nytt hovedsykehus i Innlandet. Planene har vært diskutert i flere tiår, og sykehuset selv ønsker å bygge nytt sykehus ved Mjøsbrua.