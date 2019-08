Svensk seier i Birkebeinerrittet

– Jeg gikk løs tidlig og da blir det tungt. Det var veldig hard motvind og regn oppe på fjellet, sier Jennie Stenerhag.

Hun hadde planlagt å forsøke å sykle alene i dag, men fordi det var så tungt, var hun redd hun skulle bli tatt igjen.

– Men det holdt, så det var skjønt, sier hun.

Hun er en rutinert terrengsyklist og tror det var til fordel for henne i de vanskeligste partiene i dag.

Ingrid Lorvik fra Melhus ble nummer to og Stine Hasund Eid fra Harestua nummer tre i eliteklassen for kvinner. Eid kom i mål hånd i hånd med Elisabeth Sveum fra Harestua, men ble dømt foran i mål .

Klaget på trege menn

Jennie Stenerhag vant eliteklassen for damer i 2017 også, da med en såvidt bedre tid enn i dag, 3.03.13. Den gangen klaget hun over at hun måtte passere mange menn fra turklassen og ville at kvinnene skulle få sykle alene.

I dag var ikke det noe problem, sier hun.

– Jeg passerte mange menn, men de var ikke i veien, de holdt seg på siden. Det har gått kjempebra i dag, sier Jennie Stenerhag.

Førstemann over fjellet

I turklassen var 47 år gamle Yngvar Alexander Hansen fra Mosjøen førstemann over fjellet i dag, nesten tre minutter foran nestemann. Han sykler i klassen menn 45-49 år og fikk tiden 2:50:50.

Nummer to ble Bjørn Ivar Ekeberg, Oslo Sportslager og nummer tre ble Per Bergsjø, Olympia Sport.

Tåkete på starten av Birkebeinerrittet på Rena i dag. Foto: Geir Olsen / Birken

Totalt 9.000 deltakere

Det er 27. gang Birkebeinerrittet arrangeres. I år er det omtrent 9.000 deltakere som sykler det 86 kilometer lange rittet over fjellet fra Rena til Lillehammer.

Kvinnene i eliteklassen startet fra Rena klokka 9.30 og vinneren kom i mål rundt klokka 12.30.

Mennenes eliteklasse starter først klokka 15.30 i ettermiddag. De øvrige deltakerne hadde start klokka 08 i dag tidlig.

Egen elsykkel-klasse

Nytt av året er at også elsyklister har fått sin egen klasse. Det betyr at enda flere kan få opplevelsen med å sykle over fjellet.

Elsyklist Svein Ove Nesje, sier han ikke kunne deltatt på vanlig sykkel.

– Jeg syns det er spennende å prøve. Jeg har sett så mange gjøre det før, så det var litt kjekt at det ble elsykkel-klasse så jeg også får bli med over fjellet, sier Nesje.

Elsykkelen betyr at han kommer seg ut.

– Det er kjempebra. Uten elsykkelen hadde det nok ikke blitt noen sykling på meg, sier han.