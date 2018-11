Svein Jemtland: Kranglet på soverommet om nedlastet dating-app

Den drapstiltalte ektemannen satt rolig og forklarte seg. Foran seg på pulten hadde han en notatblokk og holdt en kulepenn i hendene.

Han fortalte at ekteparet kranglet etter at de hadde kommet hjem fra en fest den 29. desember.

Årsaken til krangelen er ifølge ektemannen at han hadde lastet ned en dating-app på mobiltelefonen sin, og at han skal ha blitt full under festen de nettopp hadde vært på.

Han forklarte at Janne hadde holdt en pistol, og at de under den påfølgende krangelen ramlet i bakken og pistolen gikk av.

– Jeg skjønner egentlig ikke hva som skjer. Det bare suser i øret på meg, sier Svein Jemtland.

Han så blod og tok konas puls. Han sier han hadde full panikk da det gikk opp for han at kona var truffet, og at han var i sjokk.

– Det tok 10 til 15 sekunder før jeg fikk summet meg, sier Svein Jemtland. Han fikk ikke svar fra kona da han spurte om det gikk bra.

– Uvirkelig

Aktor Iris Storås ba Svein Jemtland begynne å fortelle om den 29. desember, den dagen Janne døde. En av sønnene som hos broren til Svein Jemtland, mens den andre skulle være hjemme alene i huset.



Før bygdefesten, var ekteparet på et vorspiel hos noen venner.

– Stemmingen var kjempehøy. Kjempeflott, forteller Jemtland. Han sier at det ble konsumert en del alkohol under vorspielet.

Da de kom på festen danset både Janne og ektemannen, forteller han i retten. Han sier at han ble «rimelig full», noe som han ifølge seg selv sjelden blir.

– Det blir konsumert litt for mye for min del, sier han.

Janne ordnet taxien hjem. Ektemannen fortalte i retten at han «døste av» på vei hjem. Krangelen startet ifølge Jemtland da ekteparet skulle legge seg.

Janne skal ha fortalt at hun ikke ville ha han inn på soverommet. Janne skal ha funnet frem en pistol. Svein Jemtland sier han ble dyttet ut av soverommet og ut mot trappa.

På vei ut av huset, falt ekteparet, og skuddet gikk av med et uhell, forklarte Svein Jemtland.

– Det er helt uvirkelig, sier Jemtland.

– Var i sjokk

Jemtland sier han ikke har begrep om tiden fra skuddet falt til han kom til seg selv. Han gikk inn for å ringe etter ambulanse og traff sønnen som var hjemme i huset.

Han tok seg en dusj og var i sjokk, forteller han.

– Jeg tenkte jeg måtte få bort dette. Jeg tenkte på barna, sier Jemtland.

Han hentet søppelsekker og tok av kona klær hun hadde på seg. Senere så rullet han henne inn i plast og la henne inn i bilen.

– Det var mye blod, sier han fra vitneboksen. På vei ut av familiens eiendom kjørte han ut av veien og måtte hente en traktor.