Svein Jemtland nekter straffskyld for drapet på kona

Han erklærte seg ikke skyldig da saken mot ham startet like over kl. 10.00 mandag morgen.

– Nei, svarte han da han fikk spørsmålet om erkjenner straffskyld for drapet på sin kone.

Rettssaken mot Svein Jemtland startet opp i Hedmarken tingrett i dag. 47-åringen er tiltalt for drapet på sin kone, Janne Jemtland, den 29. desember i fjor.

Ekteparet hadde tidligere den samme kvelden vært på en romjulsfest hjemme i Brumunddal.

Politiet mener at Svein Jemtland skjøt sin kone kort tid etter at ekteparet kom hjem til boligen sin.

Jemtland risikerer lovens strengeste straff, 21 års fengsel.

47-åringen møtte i Hedmarken tingrett iført en blå jakke og olabukser. Han hadde spart til et langt skjegg.

Jemtland ønsket ikke å la seg fotografere.

Han satt mellom sine to forsvarere Ida Andenæs og Christian Flemmen Johansen da statsadvokat Iris Storås startet sitt innledningsforedrag.

Ektemannen har hele tiden nektet for at han drepte kona si, og har sagt at Janne ble påført skuddskadene i hodet ved et uhell.

Liket til 36-åringen ble funnet lørdag den 13. januar i Glomma ved Eid bru i Våler.

Obduksjonsrapporten viste at tobarnsmoren døde som følge av drukning, men at hun også var påført et dødelig skudd mot hodet.

FUNNET: Janne Jemtland ble funnet død i Glomma ved Eid bru i Våler i Hedmark 13. januar i år. Det ble funnet blodspor på rekkverket på brua, opplyste aktor under rettssakens første dag. Foto: NRK / Elias Engevik

Sønn sendte SMS til Janne

Aktor startet sitt innledningsforedrag med å fortelle at en av sønnene var hjemme da drapet skjedde.



– Eldstesønnen var hjemme alene da foreldrene var på fest, sa aktor Iris Storås.

Hun sa at det var «uomtvistet» at sønnen hørte et smell ved 02.15-tiden, ca. en halvtime etter at foreldrene kom hjem til gården.

Da 13-åringen hørte dette smellet, sendte han en SMS til moren sin, sier Storås.



– Mamma?! sto det i meldingen. Etter det har ingen sett eller hørt Janne Jemtland i live, sier aktor.

– Han har forklart hva han har sett, hørt og opplevd i dagene etter, sier Storås.

Videoavhørene av begge sønnene skal vises senere i rettssaken.

ÅSTEDET: Janne Jemtland ble skutt på hjemme i huset i Brumunddal. Aktor forklarte i dag at det ble funnet blodspor på eiendommen. Foto: Arne Sørenes / NRK

– Det er ikke tvilsomt at det skjedde hjemme, at Janne Jemtland ble påført et dødelig skudd i pannen og at det bare var tiltalte og avdøde som var til stede, sier aktor.

– Spørsmålet er om skuddet gikk av ved et uhell eller om tiltalte skjøt sin kone. Det er hovedspørsmålet retten må ta stilling til, sier aktor Iris Storås.

Blodsporene

Iris Storås brukte mye av innledningsforedraget sitt til å snakke om de forskjellige blodsporene politiets etterforskning har avdekket i saken.

Pistolen som ble brukt, en Makarov, ble ifølge Storås meldt stjålet i Tsjekkia i 2007.

Det ble funnet i mai i et skogsområde i Vangsåsa i Hamar, etter at Jemtland hadde kastet det fra seg.

Aktor sier at Jemtland i avhør har sagt at Janne ble skutt ved et uhell på trappen til huset. Han fjernet senere liket og fraktet til Eid bru hvor Janne senere ble flyttet.

Politiet fant tobarnsmoren i bunn av elva. Hun var naken, og det var blitt benyttet bilbatterier til å senke kroppen. Rettsmedisinerne har konkludert med at Janne Jemtland døde to til tre timer etter at skuddskaden ble påført.

Da politiet undersøkte broen like over funnstedet i Glomma, fant de blodspor fra Janne på rekkverket på broa, forklarte Storås.

Svein Jemtland har også innrømmet i avhør at han hadde plasserte ut blodsporene som ble funnet på to forskjellige steder i Brumunddal.

I bagasjerommet til en av bilene til familien Jemtland, ble det funnet blodspor som stammer fra Janne. Det ble også funnet blodspor i skuffen til traktoren som paret eide, forklarte aktor.

FUNNSTED: Langs denne veien ble det funnet blod som stammet fra Janne Jemtland. Svein Jemtland har i avhør erkjent at han plantet blodet her. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Svein hadde spurt en bekjent om å låne en bil kort tid etter drapet. Denne bilen var eid av en tredjeperson som begge kjente. Storås sier at det også ble funnet blod flere steder i denne bilen.

I avfallssekker på eiendommen avdekket politiet også blodspor som stammer fra Janne Jemtland.