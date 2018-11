Onsdag ble omfattende datamateriale fra blant annet Janne og Svein Jemtlands telefoner lagt frem for retten. Også informasjon hentet fra kjøretøyene den tiltalte har disponert i tiden etter konas forsvinning ble presentert.

Ifølge analyser viser kjøretøydataene at Janne Jemtlands ektemann kan ha fraktet henne til Eid bru med en lånt bil, 2. januar 2018, fire dager etter at hun ble skutt.

Samme dag var Svein Jemtland i avhør på lensmannskontoret i Brumunddal før han ble med den eldste sønnen i avhør på politihuset på Hamar.

Beveget seg rundt Brumunddal

Den tiltalte har forklart at han kjørte rundt med konas kropp i bagasjerommet på en av sine egne biler i nesten et døgn før han fraktet henne til Våler.

Ifølge Kripos har ingen av kjøretøyene Jemtland disponerte kjørt langt nok til å ha kjørt den 7,8 mil lange strekningen fra Brumunddal til Våler mellom 29. desember og 1. januar. Databasesignaler viser at Svein Jemtland i hovedsak beveget seg i og rundt Brumunddal fra kona ble skutt og frem til 2. januar da politiet sikret data fra hans og sønnens mobiltelefon.

Etter at politioverbetjent Rikard Wage Hansen fra Kripos var ferdig med sitt vitnemål spurte tingrettsdommer Trond Christoffersen om det er mulig at Jemtland kan ha kjørt kona til Eid bru før midnatt og deretter kjørt tilbake etter midnatt slik at kjøretøysinformasjon ikke stemmer.

– Ut fra siste bruk, ser man at bruken av telefonen ofte passerer midnatt, forteller Wage Hansen om Jemtlands telefon som på disse tidspunktene slo inn på databaser i nærheten av hjemmet.

– Da må i tilfelle noen andre ha brukt telefonen til tiltalte om natta, for den er registrert hjemme, fortalte politiførstebetjenten.

På spørsmål fra sin forsvarer opplyste den tiltalte at den eldste sønnen ikke hadde tilgang på hans telefon fordi han ikke kunne farens kode.

BOLIGEN: Familien Jemtland bodde i Ellevsætervegen i Brumunddal. Databasesignaler viser at den tiltalte oppholdt seg mye på adressen etter konas forsvinning. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Sendte god morgen-melding

Da obduksjonsrapporten tirsdag ble lagt frem for retten, satt rettsmedisinerne Janne Jemtlands dødstidspunkt til mellom to og tre timer etter at hun ble skutt natt til 29. desember. I de påfølgende dagene sendte ektemannen en rekke meldinger til konas telefon hvor han lurte på hvor hun var. Registreringer viser at han totalt ringte og sendte whatsapp-meldinger i ti dager.

Kl. 10.06 29. desember sendte han en snap til konas konto med bilde av en snødekt bålpanne der det stod «God morgen». Informasjon fra Janne Jemtlands snapchat-konto viser at hun sluttet å åpne bildene hun mottok fra fredag 29. desember.