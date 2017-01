Urensa kloakk ut i Randsfjorden

Urensa kloakk går nå rett ut i Randsfjorden. I følge avisa Hadeland er det en ødelagt trafo som gjør at renseanlegget i Brandbu er uten strøm, og dermed går kloakken rett ut i vannet.

Mannskaper fra Glitre Energi jobber med å montere et aggregat for å sikre at strømmen kommer tilbake .