Både SV og MDG stormer fram i Hedmark og Oppland.

Norgesrekord

– Jeg har norgesrekord i å klare det så vidt. Men det er jammen meg mye bedre enn å ikke klare det, sier Karin Andersen.

Den siste målingen kan bety at hun ikke blir avhengig av utjevningsmandatene denne gangen. For i motsetning til både Frp, Høyre og Arbeiderpartiet øker oppslutningen til SV i meningsmålingen InFact har gjort for NRK i samarbeid med lokalaviser i Innlandet. SV øker også i resten av landet.

– Jeg tror det er fordi mange er enige med oss i at det har blitt for store forskjeller, at vi trenger flere lærere og at vi må ta klimatrusselen på alvor, sier Karin Andersen.

– Ungdom er rettferdig anlagt

Sammenlignet med stortingsvalget for fire år siden øker SV slik:

I Hedmark fra 3,9 prosent til 5,4 prosent.

I Oppland fra 2,9 prosent til 4,7 prosent.

Det er spesielt de unge velgerne som trekkes mot partiet.

– Ungdom er jo veldig ofte veldig solidariske og rettferdig anlagt, så de heier nok på dem som vil ta fra de rike og gi til de fattige, sier Karin Andersen.

Hennes erfaring er også at de unge er veldig opptatt av god eldreomsorg, at besteforeldrene og oldeforeldrene skal bli tatt godt vare på, og skjønner at det må brukes penger på det.

Miljø angår de unge

Også Miljøpartiet De Grønne har opptur i Innlandet. Sammenlignet med valget for fire år siden øker MDG slik:

I Hedmark fra 2 prosent til 3,3 prosent.

I Oppland fra 2,4 prosent til 3,4 prosent.

– Det er fantastisk. Det er jo dette vi jobber for, sier Martin Løken, som er førstekandidat for MDG i Hedmark.

Martin Løken er førstekandidat for MDG i Hedmark og veldig glad for at partiet øker i Innlandet. Foto: Calle Huth

Også de får mest støtte fra de unge velgeren. Løken mener det er fordi de unge er mest engasjert i saker om klima og miljø.

– Det er nok fordi det angår dem mye. Det er dagens ungdomsgenerasjon som skal leve med konsekvensene av klimaendringene, sier Martin Løken.

Men selv om de unge bidrar til at både SV og MDG øker i Innlandet, er ikke Martin Løken sikker på om han får en plass på Stortinget.

– Det som er viktig for meg er at vi kommer inn med en stor gruppe. Og da er det litt bingo hvem som kommer inn på utjevningsmandat, sier Løken.

Trenger godt voksne kvinnfolk

SVs Karin Andersen taler gjerne de unges sak, selv om hun selv har blitt 65 år.

– Jeg heier på ungdommen og vil ha med dem i politikken. Men det er behov for noen godt voksne kvinnfolk som meg også, sier hun.