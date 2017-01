Fra 1. februar kan alle medlemmer av Den norske kirke inngå ekteskap i sin lokale kirke, etter at kirkemøtet i dag vedtok en ny vigselsliturgi kalt Vigsel 2017. Her inkluderes alle, også likekjønnede par.

Siri Sunde har vært det sterkeste symbolet på homokampen i kirka. Hun var tilsatt som kapellan i Torpa da hun inngikk partnerskap med en kvinne i 1997.

Til tross for at Kirkemøtet senere samme år vedtok at personer som lever i homofilt samliv ikke kunne fungere som prest, gikk Hamarbiskopen Rosemarie Köhn videre med saken. I 1999 gjeninnsatte hun Sunde i prestestillingen, til sterke følelser både fra motstandere og tilhengere.

Ingen stor feiring

– Dette er en kjærlighetens dag og en stor seier. Avgjørelsen gir kraft og inspirasjon til livet og troen, sier Sunde når NRK møter henne i Brøttum kirke, der hun i dag er prest.

Da hun stod midt oppe i striden for snart 20 år siden trodde hun ikke hun skulle oppleve at homofile skulle få gifte seg i kirka. Selv om hun kaller dette en gledens dag, blir det likevel ingen stor feiring.

– Vi må også huske at det er noen som kjenner på sorg over vedtaket i dag. Jeg vet hvordan det er å være i mindretall når flertallet feirer. Det er ikke alle som er enige, men jeg skulle ønske at alle var det og ble det, slik at vi kan konsentrere oss om det andre viktige som skjer rundt oss.

– Et sterkt signal fra kirken

Leder i FRI Innlandet, Inge Alexander Gjestvang, mener dette er en stor dag.

– Det er en stor dag for mange. Det er mange som har jobbet med denne saken i flere tiår. De har ikke godtatt å være annenrangs medlemmer av kirken og har gått gjennom harde kamper for å komme dit vi er i dag.

– Dette er et sterkt signal fra kirken om at menneskeverdet til homofile gjelder uansett. Det er kjærlighet det handler om.

Det vil fremdeles være rom for to syn i kirken. Kirkemøtet fastholder at prester har frihet til å velge om de vil foreta vigsel av likekjønnende par eller forbønn for borgelig inngåtte ekteskap mellom likekjønnede

Vil fremdeles være to syn

Biskop Solveig Fiske i Hamar bispedømme er glad for at kirken nå kan tilby en liturgi til alle par som vil gifte seg i kirken. Hun mener det viser at Den norske kirke er en inkluderende folkekirke.

– Jeg er i dag veldig glad for at kirken i dag også er inkluderende overfor likekjønnede.

Kirkemøtet fastholder at prester har frihet til å velge om de vil foreta vigsel av likekjønnede par eller forbønn for borgerlig inngåtte ekteskap mellom likekjønnede

– Det vil fremdeles være rom for to syn i kirka. I Hamar bispedømme vil flertallet av prestene forestå vigsler. Det er samtidig rom for et mindretall av prestene til ikke å vie.

