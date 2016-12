For ett år siden tok Vang et uvanlig grep for å sikre kommunen nok arbeidskraft og for å unngå fraflytting. Kommunen og det private næringslivet gikk sammen og lyste ut alle ledige jobber i en fellesutlysning.

TENKER BREDT: Næringsutvikler i Innovangsjon Dag Inge Bruflot Foto: Ruth Barsten / NRK

100 utlyste stillinger på et år

– Det ble en stor suksess, sier Dag Inge Bruflot, som selv flyttet med kona til Vang i 2015 og jobber som næringsutvikler i gründerbedriften Innovangsjon i Vang.

– Hittil i år har det vært utlyst over 100 stillinger i Vang, og nesten alle jobbene er besatt, sier Bruflot. Han nevner ulike stillingsprosenter, alt ifra fjellguider, hotelldrivere, entreprenører, lærere og innen omsorgssektoren. Han mener at fordelen med å gå ut bredt er at det er lettere å rekrutterere flere samtidig.

Jobbprosjektet førte også til at syv nye familier flyttet til Vang. Den sist ankomne er firebarnsfamilien Goruzhdaj som kom flyttende fra Fredrikstad dagene rett før jul.

«Alt falt på plass da vi kom hit»

GRIPER SJANSEN I VANG: Arlinda Goruzhdaj (31) sa opp jobben i Fredrikstad da hun fikk fast jobb i et bofellesskap i Vang. Foto: Ruth Barsten / NRK

– Førsteinntrykket var helt fantastisk, sier Arlinda, som knapt har fått pakket ut av flyttekassene i det romslige huset helt nede ved Vangsmjøsa.

Det var ektemannen Bajram (41) som først oppdaget mulighetene i Vang etter litt nettsøking. Begge er opprinnelig fra Kosovo, Bajram kom til asylmottaket i Røn i 1999, så Valdres var ikke helt ukjent. Firebarnsfamilien har bodd flere steder på Østlandet og hatt mange ulike jobber innen helsesektor og varehandel.

Arlanda og Bajram dro innom Vang tidligere i høst for å sjekke om de ville forlate hjembyen i Østfold og satse på et liv i fjellregionen Valdres.

– Folka i Innovangsjon viste oss rundt i bygda, på den nye skolen og viste ulike boliger, sier Bajram og Arlinda. Hun falt for stillheten og naturen, men fast jobb var det viktigste. Så da hun nylig fikk fast jobb på et bokollektiv, bestemte de seg for å flytte til den lille bygda med bare 1600 innbyggere. Nå føler begge at de kan få mer tid til ungene, billigere og større plass å boltre seg på og altså fast jobb.

Vang kommune har bare drøyt 1600 innbyggere og har hatt suksess med å lyse ut mange stillinger på en gang. Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

– En slik fellesutlysning sprer seg på sosiale medier, og man når også folk som i utgangspunktet ikke er på utkikk etter jobb, sier Hallgrim Rogn.

Innovangsjonsministeren sier en vanlig utlysning gjennom NAV fortsatt er viktig, men at de ved en slik masseutlysning treffer flere. Tiltaket fikk i januar skryt av Arbeids- og sosialdepartementet og nå har flere kommuner i Oppland sett fordelene.

Flere følger etter

Nå går tre kommuner i Nord-Gudbrandsdalen sammen og gjør som Vang. Sel, Vågå og Lom lyser ut over 60 stillinger på en gang, også her i samarbeid med det private næringslivet.

– Det er mange vinder som blåser Ottadalens retning for tiden. Reiselivet er i vekst, entreprenører har bra med oppdrag og i tillegg har vi Nedre Otta-utbyggingen som nettopp har startet opp, sier prosjektleder Sigurd Rønning.

VELKOMMEN TIL VANG: Masseutlysning av jobber i Vang har vært en stor suksess, sier Innovangsjonsminister Hallgrim Rogn. Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

Rogn og Bruflot tror Sel, Vågå og Lom vil oppleve at flere flytter til disse kommunene og det også vil skje mange rokeringer i arbeidslivet som er positivt.

Arlanda Goruzhdaj ser ut kjøkkenvinduet og drømmer om et bitte lite småbruk i fremtiden, men om det skal ligge i Vang? Hvorfor ikke, spør hun lurt.