Styret: – Full tillit til Appelgren

Kveldens ordinære styremøte i Elverum Håndball måtte behandle en ekstraordinær sak .

Elverum-trener Mikael Apelgren har fått nær unison kritikk etter at han søndag kveld ba fire spillere om å skaffe seg rødt kort mot Lillestrøm, slik at de må stå over siste seriekamp, i stedet for å dra med seg røde kort inn i sluttspillet.

– Ekstremt målretta

FULL TILLIT: Daglig leder Erik Henriksen, sier styret uttrykker full tillit til Mikael Apelgren. Foto: NRK

Styret i Elverum Håndball tar avstand fra trenerens handling, men uttrykker samtidig forståelse for det, og ikke minst en tydelig klarhet i at Apelgren har styrets tillit.

– Det er ingen tvil om at styret har full tillitt til Mikael og den jobben han gjør, og det har ikke den saken her rokka noe ved. Han er ekstremt målretta og resultatorientert og bruker de midlene som han mener er riktig, sier daglig leder i Elverum Håndball, Erik Henriksen.

Lederen presiserer samtidig at styret ikke støtter trenerens handling på søndag.

– De uttrykte at dette var en lite hyggelig opplevelse og en beklagelig opplevelse for klubben, samarbeidspartnerne og norsk håndball som sådan, sier Henriksen.

VINNERSKALLE: Apelgren forsvarte sin handling ovenfor styret, og sto for det han har gjort. Foto: Stein S. Eide / NRK

Apelgren var sjøl med på styremøtet, og sto også da fast på at han handlet etter det han mener var best for laget.

– Han forstår reaksjonen, men står for valget. Han er åpen på det, som han var åpen på at det ville vært feil å lyve om taktikken han valgte, sier Henriksen.

Skylder på kultur

Håndball-lederen mener Apelgren handlet ut fra håndballkulturen han vokste opp med.

– Han er svensk , der de bevisst kvitta seg med røde kort før sluttspillet, og der ble regelverket så endra slik at alle starta sluttspillet med blanke ark, sier Henriksen, som legger til at han dermed forstår Apelgren, sjøl om han ikke er enig.

Innen onsdag klokka 14 skal Elverum Håndball svare på Håndballforbundets krav om redegjørelse for saken.

– Vi kommer ikke til å straffe Apelgren på noen som helst måte, men avventer forbundets reaksjon. Regelverket er ikke brutt, så det er vel bare det etiske de kan se på, sier den daglige lederen i klubben, som etter trenerens handlinger har fått mer oppmerksomhet enn på suksessen de opplevde i Champions League og som seriemester til sammen.