Strømmer inn med meldinger – 11 kvinner har fjernet spiralen

«Vil begynne med å takke for første innlegget på FB, det har gjort at jeg igjen har fått tilbake livskvaliteten min. Har hatt hormonspiral i 30 år, blitt gradvis dårligere og dårligere. Fikk beskjed for 18 år siden at jeg hadde fått en blandet bindevevssykdom (MCTD). Siste 4 årene har alt vært tungt. Låste hofter, smerter i rygg, nedover lår og venstre legg. Ble gradvis stivere og stivere så begynte jeg å få voldsomme magesmerter. Dette førte til søvnløse netter og følte på dagtid at alt var tungt. Vært inn og ut hos fastlege og spesialist. Hele tiden har det blitt sagt at det er pga. Diagnosen🙈😳. Etter å ha lest innlegget sa jeg at «dette er meg». Fjernet hormonspiralen for en uke siden i dag. Da den ble tatt ut var det som om en stor klump med smerter ble dratt ut og har gradvis blitt bedre og bedre for hver dag💕💕💕. Har aldri blitt tipset om at den lille tingen kan gjøre så mye vondt eller tenkt på det. Igjen tusen takk for informasjon som har gjort at jeg har fått en ny hverdag»

«Jeg har hadd hormonspiral i 10 år. I alle år har jeg hadd konstant smerte nederst i korsryggen. Smerte i hofter og perioder med daglig migrene. Det siste året kom smerter, muskelsvinn og liten følelse i armer. Huden min har vært varierende fra super sensetiv til ikke følelse over hele kroppen. Ellers stive muskler og det som forplanter seg fra å gå med konstant smerte. For en uke siden leste jeg om plagene andre hadde ved spiral. Så jeg bestemte meg for å ta den ut med en gang. Gjorde det selv. Tror kanskje ikke det var det lureste. Har hadd feber i 3-4 dager, så det er mulig det er betent. Men når det er sagt så forsvant alle plagene mine fra kvelden jeg tok den ut😳 å siden har jeg ikke hadd smerter!!💕💕 Noen som kan forklare hvorfor/hvordan det er mulig? Lykkelig»

«Tusen tusen takk for at du delte innlegget om spiral! Etter å ha fått satt inn min i desember fikk jeg kraftige muskel og skjelett smerter i hele kroppen men mest i håndledd, hofter, knær, ankler og under foten. Jeg gikk på en biologisk medisin i vår så jeg trodde det var den som ga meg plagene for det er kjente bivirkninger på akkurat det preparatet. Jeg utviklet antistoffer mot medisinen og sluttet for 2 mnd siden. Da trodde jeg plagene skulke gi seg men ble bare verre. Har vært så voldsomme de siste ukene at jeg nesten ikke klarer å gå om morgenen og ikke en gang de sterkeste smertestillende tar disse smertene. Så kom jeg over innlegget ditt. Og et kjapt Google søk fortalte meg at mange kvinner slet med det samme! I dag 8.30 fjernet jeg spiralen. 2 timer satte jeg meg på huk for å plukke opp noe. Å sitte på huk de siste 5 mnd har vært så vondt når jeg skal opp at jeg har lyst å skrike av smerte og må støtte meg til ting for å komme meg opp. Nå spratt jeg rett opp! Ingen smerte! Først ble jeg helt sjokkert, deretter gråt jeg av glede og følte en bølge av takknemlighet for at du delte innlegget ditt. Du reddet meg! Takk Janne»

«Nå en uke etter (jeg tok den ut) kan jeg GARANTERT si at spiralen har vært dritten i mitt liv. Jeg er fortsatt litt stiv /sår (sliten) i musklene men ALLE stråle smerter ned i bena er borte! Jeg kan bøye meg i dusjen,ta i gulvet ,ta på sokker ,ut og inn av oppvaskmaskinen ,støvsuge . Det er SÅ MYE jeg nå kan gjøre som for et par uker siden var nesten helt umulig .. Humøret er på topp og jeg har kommet meg ut å trent nesten daglig. Jeg har helt klart blitt ganske så mye bedre! Uten tvil!! Jeg er utrolig takknemlig for at Janne har delt sin historie. Tusen takk til deg Janne ❤️ ❤️❤️ Fortsatt en vei å gå før jeg er 100% ,men det skal jeg klare nå!»