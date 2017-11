Straffespark må til for avklaring

Det blir straffesparkkonkurranse, for å avgjøre kvalikoppgjøret mellom Notodden og Raufoss. To ekstraomganger ga ingen avklaring. Notodden laget to mål i ordinære omganger. Raufoss fikk ikke noe mål, men hadde 2–1 fra forrige helg.