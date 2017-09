Stortingsrepresentant henger ut 17-åring fra AUF

Frps stortingsrepresentant Tor André Johnsen fra Hedmark la onsdag kveld ut en Facebook-status om 17 år gamle Anujan Katir fra Grorud AUF. Statusen Johnsen delte inneholdt en lenke til en nettsak fra den innvandrerskeptiske siden «24 avisen» der Katir fremstilles uheldig.

I sin Facebookstatus skrev Johnsen «Hææ? Seriøst? Er det 1. april eller er det slite folk Ap satser på fremover?». Innlegget er nå fjernet.

Saken er basert på et NRK-intervju gjort på direkten under Aps valgvake i Folkes hus på valgkvelden, mandag. Under intervjuet sier blant annet Katir «Når jeg skal forklare hvordan skatteøkning og ditt har vært, har jeg alltid med en backup fra AUF, vet du».

I kommentarfeltet under artikkelen står det en rekke rasistiske kommentarer.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Johnsen flere ganger torsdag ettermiddag. Han har ikke besvart NRKs henvendelser.

– Alvorlig at stortingsrepresentant Johnsen kan synke så lavt

Generalsekretær i AUF, Renate Tårnes, mener Johnsen ikke burde ha lagt ut statusen.

KRITISK: Tårnes mener en stortingsrepresentant ikke bør legge ut statuser som den Johnsen la ut. Foto: Privat

– Vi bør kunne forvente mer av en stortingsrepresentant enn at han deler nettsaker fra en side som tydelig uttrykker rasistiske motiver i flere av sine saker. I tillegg er mediet uten redaktør og uten noen som kan stilles til ansvar, sier hun.

AUF kontaktet i går Johnsen og ba han fjerne innlegget, noe som ble gjort. Nå krever de en unnskyldning fra Frp-eren. Tårnes mener saken er alvorlig til tross for at statusen nå er fjernet fra Johnsens profil.

– Selv om han nå har fjernet facebookposten, så er det alvorlig at stortingsrepresentant Johnsen kan synke så lavt at han velger å henge ut en 17-åring på sosiale medier. Det er ikke i mine øyne landets fremste politiske representanter verdig, sier hun.

Frp mener Johnsen må svare selv

Informasjonsleder i Frp, Kristian P. Larsson, sier til NRK at Johnsen selv må svare på spørsmål om saken.

– Spørsmål om hans Facebook må du rette til han. Jeg registrerer at den er fjernet.

– Hvordan stiller Frp seg til at en av deres stortingsrepresentanter publiserer slike statuser?

– Jeg har ikke snakket med han i dag. Han er på ferie. Han må nesten svare på det han har lagt ut selv, sier Larsson.

– Å skrive uttalelser og en så ukjent og ung person, er dumt

Fylkesleder i Hedmark Frp, Johan Aas, sier det var riktig av Johnsen å fjerne innlegget.

DUMT: Fylkesleder i Hedmark FRP mener innlegget til Johnsen var uheldig, men mener det er bra stortingsrepresentanten fjernet det.

– Johnsen skjønte at han hadde vært litt dum og fjernet det, det synes jeg er bra.

Aas mener man må være spesielt forsiktig med å karakterisere unge politikere som Katir.

– Å skrive uttalelser om en så ukjent og ung person, er dumt. Unge mennesker skal vi være forsiktig med, sier han.

– Bør Johnsen legge ut en beklagelse eller forklaring på det slettede innlegget?

– Det må være noe han vurderer selv, sier Aas.