Stortingspolitiker refses for Facebook-innlegg

Etter at NRK i forrige uke skrev om foreldre som fortviler over den nye permisjonsordningen for nybakte foreldre, har debatten rast i sosiale medier.

Et foreldrepar på Lillehammer kritiserte de nye reglene fordi det passer bedre for dem at mor kunne ta mer av permisjonen, slik som før. Kritikken kom frem i en NRK-artikkel.

Dette fikk stortingsrepresentant Guri Melby fra Venstre til å legge ut en omstridt versjon av nyhetsartikkelen på Facebook.

Her retter hun skytset mot arbeidsgiveren til far, Madshus.

#FIKSET: Dette er øverste del av innlegget Guri Melby delte på Facebook. Deler av artikkelen er streket under med rosa streker, og en ekstra tittel er lagt til – Vi følger ikke loven. Foto: skjermdump

Over artikkelen står det #fikset, og innlegget ble delt med denne teksten:

«Til debatten om foreldrepermisjon: kanskje det er på tide vi ansvarliggjør arbeidsgivere litt slik at det blir mulig for alle å ta ut permisjonen sin, uavhengig av kjønn? 👨‍👩‍👧‍👦 Til Madshus: skjerp dere, og følg loven!!! 🤬»

Den redigerte artikkelen ble først delt på Twitter, av førsteamanuensis i mediefag ved Universitetet i Oslo, Arnt Maasø.

Madshus: – Vi føler oss svertet

Goro Rykhus og Ole Martin Storlien stod forrige uke fram og fortalte om sin situasjon. For mor Goro Rykhus endte det med ulønna permisjon, fordi hun fortsatt ammer datteren Ragna (7 md.) rundt ti ganger i døgnet. Far Ole Martin Storlien har en sesongbasert jobb i Madshus, og synes ikke han har mulighet til å ta ut sin del av permisjonen nå.

PÅ PERM: Goro Rykhus og Ole Martin Storlien ble foreldre til Ragna 2. juli, dagen etter at de nye permisjonsreglene trådte i kraft. De mener de nye reglene ikke tar hensyn til at familier er ulike. – Det er ikke alle som jobber 8–16 og har de samme mulighetene, sier de. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Både Hult og familien Storlien/Rykhus reagerer sterkt på innlegget til Melby.

– Vi har fått veldig mange negative kommentarer, og disse er jo basert på falsk informasjon. Det er direkte feil at vi ikke følger loven, slik det står i den endrede utgaven av artikkelen, sier Hult.

Han forklarer at Madshus tvert imot har tatt avgjørelsen om å utsette pappapermisjonen i samråd med Ole Martin Storlien.

– Selvfølgelig ville vi lagt til rette for at han skulle tatt ut permisjon nå dersom han ønsket det, sier Hult.

SKREMMENDE: Direktør i Madshus, Nils Hult, synes teksten er skremmende. – Mange har tatt kontakt med oss med negative kommentarer, sier han. Foto: Sindre Auståker Johansen / NRK

Han synes det er skremmende at flere skriver at man bør boikotte Madshus, som har 90 ansatte og leverer varer i et konkurransepreget marked.

– Hva konsekvensen blir er umulig å si, men dette tar bedriften på det største alvor. Vi føler oss svertet. Det er alvorlig at flere tror disse sitatene er ekte og at de stammer fra selve artikkelen. Retningen denne debatten nå har tatt er rett og slett skremmende for oss, sier han.

Goro Rykhus og Ole Martin Storlien reagerer også på innlegget fra Melby.

– Dette er drøyt. Flaut med sånne uttalelser og manipulert budskap fra en politiker, sier de.

Melby: – Det kommer klart fram at dette er redigert

Guri Melby selv mener det går klart fram at det er noen som har redigert teksten i innlegget.

Hun innrømmer likevel at det alltid er en fare ved bruk av sarkasme, men mener det kommer tydelig fram i den aktuelle posten.

IKKE FAKE: Stortingsrepresentant Guri Melby mener innlegget på Facebook er sarkastisk, ikke falskt.

Hun mener ikke innlegget kan sammenlignes med fake news.

– Det er en stor forskjell på å bruke sarkasme som virkemiddel, slik jeg gjorde her, og å spre fake news, sier hun, og legger til:

– Jeg delte en meme som er tydelig merket med #fikset i rosa bokstaver om at Madshus må la sine ansatte ta pappaperm. Jeg krediterte personen som laget den i kommentarfeltet, og jeg mener det kommer klart fram at dette ikke er Madshus sine egne sitater, sier hun.

– Det er «fake news»

Mediekritiker Gunnar Bodahl Johansen er ikke nådig mot denne typen innlegg, og mener det kvalifiserer til såkalte «fake news», altså falske nyheter.

– Dette er totalt uakseptabelt. Her tillegges direktøren i Madshus noe han ikke har sagt.

Det å tukle med nyheter på denne måten, er alvorlig, sier han.

FAKE: Gunnar Bodahl Johansen, faglærer i journalistikk og kjent som en mediekritisk røst, mener innlegget er et eksempel på fake news. – Totalt uakseptabelt, sier han. Foto: Institutt for Journalistikk

Også generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, reagerer på innlegget.

Hun skriver til NRK i en e-post at det er et underlig og lite heldig forsøk på å kommentere en sak om foreldrepermisjon.

– Forsøk på spissformulering

Det var førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Arnt Maasø, som laget skjermdumpen.

Han mener også det kommer klart fram at dette var satire, og sier at Twitter-meldingen var en spissformulering. Likevel følte han behov for å tydeliggjøre det i en egen tweet, et døgn etterpå.

– Jeg så at det var et par stykker som ikke hadde skjønt det, derfor skrev jeg tydelig at den rosa skriften var ment som satire, sier han.

– Slo det deg at det kunne være feil, det som ble skrevet inn i det nye sitatet?

– Skjermdumpen var markert med glorete rosa font, merket med emneknaggen #fikset, som er vanlig for denne typen internett memes. Tweeten lenket til den originale NRK-artikkelen for å vise til det originale sitatet.