Stort snøfall gir gode skimuligheter: – Det er herlig

Snøen som har kommer i går og i natt har skapt vanskelige kjøreforhold og gjort mange strømløse i Hedmark og Oppland.

Men snøen er også en gladnyhet for mange skientusiaster. Løypemaskinene har vært i gang flere steder, og gir nå gode skimuligheter.

SKIGÅERE: Folk var allerede ute og testen løypene på Sjusjøen onsdag. Foto: Frode Meskau / NRK

Blant annet på Sjusjøen og i Øyer er skiløypene på plass. Generalsekretær i skiforeningen Erik Eide sier det er herlig at det nå blir skiløyper.

– Det ligger i ryggmargen til mange nordmenn å gå på ski. Veldig mange forbinder skiløypene med velvære og glede, sier Eide.

Han tror det første snøfallet er et lysglimt for mange.

SKILØYPER: I Øyer er turskiløypene på plass. Mange steder i landet har nå løyper blitt kjørt opp. Foto: Øyer Turskiløyper

Skiløyper flere steder

Etter de store snøfallene har det blitt skiføre mange steder på Østlandet. Ifølge skisporet.no har det i løpet av natta blitt kjørt opp løyper blant annet på Hedmarksvidda og Kvitfjell.

Utover dagen er det også spådd finere vær mange steder, og det kan også bli sol enkelte steder.

JULESTEMNING: Det er nesten julestemning ved Raudalen ved Beitostølen. Her jobbes det med oppkjøring av løyper. Foto: Destinasjons Kirurgene

På Beitostølen har det også snødd mye det siste døgnet.

– Løypekjører Knut Aasveen er i gang fra morningen av, og det kjøres opp løyper nå, sier PR-ansvarlig for Beitostølen Resort, Bjørn B. Jacobsen.

STORE MENGDER: Det er mye snø som har falt mange steder på Østlandet. Foto: Frode Meskau / NRK

– Et privilegium

På Skei i Gausdal var også løypemaskinene i gang i går. Danske Filip Gade var en av dem som allerede tok skia fatt.

SKEI: Danske Filip Gade fant fram skiene og tok turen på Skei i Gausdal i går. Foto: Elias Engevik / NRK

– Hjemme i Danmark får vi bare regn i hodet nå, og her er det gode forhold for å gå på ski allerede. Det er et privilegium, sier han.

Torkell Segalstad kjører løypemaskinen på vinterturiststedet, og han kjørte i hele går og har kjørt gjennom hele natta.

– Nå venter vi litt kaldere vær, så blir det veldig fine forhold.