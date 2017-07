Storsatsing på norske peoner

– Jeg teller, for du skal ha 100 i hver eske, forklarer Inga Udo de Haes (9).

Hun hjelper til med å høste inn peoner i familiens gartneri på Jevnaker.

– Og så må jeg måle dem for det er dumt hvis de er for korte.

Sammen med mamma og pappa, plantet Inga 15 000 økologiske peoner i 2014. Etter tre års vekst, skal de nå sørge for at kundene kan kjøpe de fargerike blomstene nesten hele året rundt.

Forlenger sesongen

De første peonene kommer fra landene rundt Middelhavet i april før sesongen normalt avsluttes i slutten av juni. Det er da de norske blomstene skal utvide sesongen.

– Når de har høstet ferdig i Sentral-Europa fortsetter etterspørselen. Da må man rett og slett dyrke de lenger nord, forteller Arvid Udo de Haes.

Da markedet ute i Europa ikke lenger klarte å dyrke nok blomster, fikk Mester Grønn i 2013 spørsmål om det var mulig å dyrke peoner i Norge. de Haes Gartneri fikk i oppdrag å teste.

– Det visste vi at det var. Og så la vi merke til at de kom når peonsesongen er over lenger ned i Europa, sier administrerende direktør i Mester Grønn, Erling Ølstad.

HJELPER: Inge (9) og pappa Arvid samler peonene i bunter før de legges på lager. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Tror dette er et stort eksportprodukt

Til tross for at den første avlingen enda ikke er ferdig høstet, tror ekspertene at peonproduksjon i kaldere strøk kan utvikles til å bli en betydelig inntektskilde.

– Jeg håper at vi skal få til mye mer enn dette. Jeg tror dette er et stort eksportprodukt, sier Ølstad.

POSITIV: Erling Ølstad tror det er mulig å eksportere norske peoner til Europa. Foto: Alexander Nordby / NRK

Mester Grønn har allerede merket stor etterspørselen etter norske blomster.

– Vi vet at England ønsker 600 000 peoner levert fra oss nesteår. Vi ønsker å være med på utvikle dette her og det er et skrikende behov for flotte blomster i Europa, sier han.

Jobber på spreng

Med favnene fulle går familien de Haes og medhjelperne gjennom blomsterfeltet. Til tross for at de befinner seg 60 grader nord, har dyrkingen gått over all forventning.

– Hver gang vi er ferdige med å høste tror vi at det gir seg snart, men når vi kommer tilbake noen dager etter er det plutselig mye igjen. Det er morsomt, sier de Haes.

Familien jobber nå på spreng for på komme i mål med høstingen. I løpet av denne uken skal nemlig blomstene ut i butikk.