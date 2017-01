Søket etter 40-åring avslutta

30 personar har i dag gått manngard rundt bustaden til mannen som har vore sakna på Beitostølen sidan før jul. No er søket avsluttet for i dag, utan at det er gjort noko funn. I morgon blir det ikkje søk, men politiet vil måndag planlegge vidare arbeid. Politiet ber folk om å sjekke boder og uthus.