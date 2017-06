«Jeg vil komme med en unnskyldning for det som skjedde på Ottestad-bana tirsdag. Unnskyldningen går til Sebastian Solberg, til Ottestad IL – Fotball, til Storhamar Fotball, med- og motspillere og generelt alle som er glade i fotball».

Det skriver spilleren i en e-post.

Lei seg og fortvilet

Sebastian Solberg fikk ødelagt leppa og flere tenner da Storhamar-spilleren slo ham ned under 4. divisjons-kampen tirsdag kveld. Ottestad-spilleren endte på sykehuset.

Nå innrømmer Storhamar-spilleren at det som skjedde er helt uakseptabelt og han sier at han er veldig lei seg og fortvilet over det som har skjedd.

«Det eneste jeg kan gjøre er å beklage på det sterkeste fra min side», skriver han videre i e-posten.

– Vil ikke være bekjent av at noe sånt skjer

Storhamar fotball har også tatt skriftlig kontakt med Ottestad fotball og beklaget det som skjedde.

– Vi vil ikke være bekjent av at noe sånt skjer, sier daglig leder Arild Johansen.

Siden Storhamar-spilleren fikk rødt kort etter hendelsen er han uansett utestengt i tre kamper. Han får heller ikke delta på treninger før det kommer en avgjørelse fra fotballforbundet, sier Johansen.

– Vi avventer nå dommerrapporten og behandlingen av saken hos fotballforbundet. Så vil vi følge den anbefalingen og reaksjonen som forbundet kommer med, sier Arild Johansen.

Politiet vil etterforske saken

Krimsjef ved politistasjonen i Hamar, Rune Strand, bekrefter overfor HA at de vil iverksette etterforskning av episoden, men utover det vil han ikke kommentere saken.

Ifølge avisa tyder det på at saken blir sendt videre til Norges Fotballforbund. Da kretsen ikke kan ilegge strengere karantene enn seks kamper.