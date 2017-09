Storhamar slo Vålerenga

Storhamar vant serieåpningen i ishockey 4 – 3 over Vålerenga i en fullsatt Gjøvik Fjellhall i kveld. Robin Dahlstrøm ble matchvinner med sitt andre mål, litt under tre minutter igjen av kampen. Joachim Jensen laget de to andre målene for Storhamar.