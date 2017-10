Storhall kollapset

– Dette er en hall som er avhengig av riktig trykk i hallen for at den skal stå, forteller daglig leder i Raufoss fotball, Bent Dalby.

Hallen ble satt opp i 1990 og brukes hovedsakelig til fotball. Den pleier å ruve i terrenget, men nå har den sunket samme. I løpet av natta har det kommet 10–15 centimeter med snø.

– Snømengden tilsier ikke at hallen skulle kollapse, men det har skjedd noe med snøen underveis over natta ved at det har gått over til endel regn. Det kan også være tekniske årsaker som et kort strømbrudd som har ført til at trykket endret seg, sier Dalby.

SANK SAMMEN: Hallen er avhengig av riktig trykk på innsiden for å kunne holde seg oppe. Foto: Jorun Vang / NRK

Gikk fort

Dalby fikk melding om en trykkendring i hallen ved 03.30-tida i natt. Da han kom fram til hallen kort tid etterpå hadde den begynte å kollapse.

– Det var et sørgelig syn. Det gikk svært fort. Årsaken er nok det kraftige været som gikk fra snø til regn i løpet av natta.

UNDERSØKTE: Daglig leder i Raufoss IL Fotball, Bent Dalby, og styreleder Roy Jakobsen kikket på skadene onsdag morgen. Foto: Jorun Vang / NRK

Styreleder i Raufoss IL Fotball, Roy Jakobsen, synes også synet av hallen var sørgelig.

– Jeg blir trist, veldig trist for vi har vært igjennom en sånn runde før i 2009. Vi trengte ikke akkurat dette nå. Det har vært en krevende sesong for Raufoss fotball, så dette er veldig trist for oss, sier Jakobsen.

Mye arbeid

Sammen med Dalby gikk han rundt hallen i morgentimene for å se hva slags skader den har fått og om det er noen flenger i duken.

– Det først vi må gjøre er å sveise flengene slik at hallen blir tett. Det er veldig viktig. Så må vi få fjernet snø, og eventuelt vann. Når hallen er oppe igjen er umulig å si på nåværende tidspunkt, sier Jakobsen.

Hallen ligger nå nede på midten, og ifølge Dalby er det mye jobb som gjenstår før hallen kan brukes igjen.

FOTBALL: Hallen brukes stort sett til å spille fotball. Foto: Jorun Vang / NRK

– Det kreves vanvittig mye jobb og nok folk. Vi har noen tøffe uker framfor oss, sier Dalby.

Viktig hall

Fotballsesongen går mot slutten, så Dalby sier man nå har noen uker på å få hallen i gang igjen.

Hadde kollapsen skjedd etter hadde det fått mer konsekvenser for da er det mer aktivitet her enn det er fra nå og fram til jul.

– Hallen er veldig viktig for oss som klubb, men også hele regionen som bruker den mye. Så nå må finne ut hvordan vi skal få bort snøen og vann som ligger oppå duken, og forsøke å få hallen opp igjen, sier Dalby.

Hallen har også en gang tidligere kollapset.