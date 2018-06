Storgatebrannen: Tiltalt kvinne (26) forklarte at hun tente en lighter for å lyse opp rommet

Da rettssaken etter brannen i Storgata i Lillehammer startet i Sør-Gudbrandsdal tingrett tirsdag, fikk retten høre den tiltalte kvinnens forklaring på hva som skjedde den aktuelle natten i januar 2017.

– Jeg hadde drukket hele kvelden og vært innom flere vorspiel. Jeg husker bare glimtvis hva som skjedde etter at utestedet jeg var på hadde stengt, forklarte kvinnen med lav, men tydelig stemme fra vitneboksen.

– Det tok fyr, og jeg fikk panikk

Hun forklarte at hun husker å ha oppsøkt hybelen i Storgata 81, der brannen startet, etter klokka 03. Hun sa at hun var i et forhold med personen som leide hybelen, og at hun var godt kjent på stedet. Kvinnen fortalte at hun og kjæresten hadde vært uenige i forkant av hendelsen.

Hybelrommet skal ha vært rotete og mørkt, og kvinnen forklarte at hun tente en lighter for å orientere seg. Hun sa videre at hun var alene i rommet da hun tente lighteren, kjæresten hadde da forlatt stedet.

– Jeg lyste rundt meg, og husker at noe tok fyr. Det ble store flammer, og jeg forsøkte å legge noe over for å kvele flammene. Det lyktes ikke, og jeg husker at jeg fikk panikk. Deretter husker jeg at jeg forsøkte å komme meg ut, men falt på veien, forklarte kvinnen.

Den nå 26 år gamle kvinnen er tiltalt for å ha vært uaktsom da hun starta brannen. Hun er også tiltalt for å ha satt flere menneskers liv i fare. Kvinnen erkjenner straffskyld for det hun er tiltalt for.

TAR LANG TID: Gården står fortsatt slik flammene etterlot den. Dette bildet ble tatt 23. januar 2017. I ettertid har det kommet opp en presenning som skjuler brannruinene. Foto: arne sørenes / nrk

Hatmeldinger på sosiale medier

Kvinnen forklarte videre om mye ubehag – både direkte, på meldinger og på sosiale medier – etter hendelsen.

– Jeg fikk mye støtte fra venner og bekjente, men mye hatmeldinger fra andre. Det ble kjent hvor jeg jobbet, og jeg ble oppsøkt av folk ute på byen og folk som tente lighter foran ansiktet mitt. Det var vanskelig, og jeg har vært deprimert etter det som skjedde, sa kvinnen.

Kvinnen var først sikta for mordbrann, men tiltalen fra Statsadvokatene i Hedmark og Oppland er endra til uaktsom brannstiftelse som lett kunne medføre tap av menneskeliv. Hun er tiltalt etter straffelovens paragraf 356 jf. paragraf 355.

AKTOR: Eystein Husby bekrefter at kvinnen erkjenner straffskyld. Foto: Alexander Nordby / NRK

Tidligere kjæreste vitnet

Kvinnens daværende kjæreste, og beboer av den aktuelle hybelen der brannen startet, vitnet i saken tirsdag. Han forklarte seg lavmælt, men detaljert om hendelsesforløpet.

Mannen sa fra vitneboksen at han hadde drukket store mengder alkohol den aktuelle kvelden. Vitnet fortalte at han gikk opp på hybelen etter å ha vært på et utested fram til stengetid. Tiltalte kom deretter inn på hybelen.

– Jeg spurte (tiltaltes navn) om jeg skulle være der, hun lå på sengen og gråt. Men hun sa at jeg skulle gå. Så da gikk jeg.

Vitnet fortalte videre at han og den daværende kjæresten hadde kranglet, og at han gikk videre til en annen hybel i bygget, for å fortsette festen der. Han fortalte også at lyset pleide å stå på, både på hybelen hans og på gangen utenfor.

– Husker du om det var lys på da du var i rommet og tiltalte lå og gråt på sengen?, spurte dommer Elisabeth B. Løvold.

– Det kan jeg ikke si med sikkerhet, svarte vitnet.

Husker ikke hva som skjedde

Aktor Eystein Husby forteller at kvinnen ikke husker alt som skjedde natta det begynte å brenne, men at selve brannen ble startet med en lighter.

– Det hun har erkjent er at hun ved uaktsomhet har forårsaket brannen. Men hun er litt uklar på hvordan det har skjedd, sier han.

Forsvareren til 26-åringen, Gunnar Kristen Hagen, forteller at kvinnen er ikke har vært straffet før, og at hun har hatt det tøft etter hendelsen.

– Hun har det etter forholdene bra nå. Hun er i jobb, og har tatt avstand fra alkohol etter det som skjedde, sier Hagen.

Erstatningsansvaret skal ikke behandles som en del av straffesaken.