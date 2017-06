Det ble i dag klart at den nye Fylkesmannen i Hedmark og Oppland blir tidligere stortingspolitiker Knut Storberget. Det nye hovedsete til Fylkesmannen blir lagt til Lillehammer.

– Det er en stor ære. Jeg går til jobben med stor ydmykhet og glede, sier Knut Storberget.

– Jeg mener at denne jobben er den mest spennende og utfordrende jobben man kan få. Det er muligheter for å utvikle det potensiale å være initiativtager som enhver regjerings representant. Samtidig så er det så mye fagområder som berører menneskers liv så til de grader hos Fylkesmannen. Dette gjør at jeg synes det er en svært spennende jobb både utifra et juridisk ståsted, og også fra et ståsted som handler om å løfte mennesker, sier den nyutnevnte Fylkesmannen.

Storberget var justisminister i Jens Stoltenberg sin andre regjering fra 2005 til 2011. Han gikk tilbake til Stortinget etter perioden som justisminister, og har jobbet med skog- og landbruk.

Storberget er utdannet jurist og har tidligere jobbet som strafferettsadvokat. Etter 16 år på Stortinget takket han «nei» til gjenvalg til høsten, og er i dag leder i Hedmark Arbeiderparti.

Disse ville bli fylkesmann

Både nåværende fylkesmann i Hedmark, Sigbjørn Johnsen, og fylkesmann i Oppland, Christel Kvam, søkte jobben som fylkesmann i Hedmark og Oppland. Knut Storberget trakk det lengste strået og i dag ble alle ansatte hos fylkesmennene informert. Foto: NRK

6. april gikk fristen ut for å søke på stillingen som Fylkesmann, og det var flere store navn på lista. Nåværende Fylkesmann i Hedmark Sigbjørn Johnsen var en av søkerne, og fortalte at han hadde enda mer å gi i stillingen som Fylkesmann. Også nåværende fylkesmann i Oppland, Christl Kvam, søkte på stillingen.

Det nye embete legges til Lillehammer

Fylkesmannens embete blir på Lillehammer. Statssekretær Kristin Holm Jensen sier det var naturlig å legge det dit.

– Vi er interessert i å skape en balansert regional utvikling i hele Innlandet. Fra før er politiets hovedsete plassert på Hamar. I går anbefalte NAV direktøren at NAV skal ha sitt hovedsete på Hamar, og i dag bestemmer vi ar Fylkesmannens embete skal ligge på Lillehammer.

– Vi har besluttet at det fortsatt skal være igjen en enhet på Hamar. Hva den skal gjøre og hvor mange som skal jobbe der er ennå ikke avklart, men vi ønsker å samarbeide med de to embetene frem til 2019 med å finne en god løsning på det, som sikrer at det er noe tilstedeværelse også på Hamar, sier Jensen.

Blir ett fylke i 2019

Det var Stortinget, med et flertall av H, Frp, Krf og Venstre, som vedtok at fylkene Hedmark og Oppland skal bli ett fylke fra 1. januar. Regjeringen ønsket allerede nå å endre statens struktur i de to fylkene og utnevne ny Fylkesmann. Dermed ble det en Fylkesmann til overs. Og den som får den nye jobben i de to sammenslåtte fylkene var Knut Storberget.

Rundt 270 ansatte får sitt daglige virke hos Fylkesmannen.