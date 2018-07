Stor skogbrann i Hedmark

Det blåser kraftig i området, og et brannhelikopter er kalt inn for å hjelpe med slukningsarbeidet, men det har ikke kommet fram ennå.

Brannen har passert fylkesveg 201 og beveger seg nå nordover. Det er mye røyk i området, og det brenner på begge sider av riksvegen.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. HELIKOPTER: Et brannhelikopter er på vei for å hjelpe til med slukningsarbeidet.

Ikke bebyggelse

– Det skal ikke være bebyggelse i området, sier Marianne Brun operasjonsleder ved Innlandet politidistrikt.

Hun legger til at skogbrannreserven og Sivilforsvaret er kalt ut for å hjelpe til med slukningsarbeidet.

Ber folk holde seg unna

110 Innlandet sier folk bør holde seg unna området, både på grunn av mye trafikk i forbindelse med utrykning, men også fordi brannen ikke er under kontroll.

Politiet meldte om brannen på Twitter klokka 16.02. Klokka 16.25 skrev de at det brenner i et område på rundt 40 mål. At brannvesenet har godt med ressurser på stedet og helikopteret vil være der om rundt 40 minutter.