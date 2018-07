Brannvesenet har ikke oversikt over det totale omfanget av brannen, det er også vanskelig å tolke vindforholdene. Skogbrannen er nord for Vermundsjøen, som ligger like ved svenskegrensa i Åsnes. Brannen beveger seg sydover, langs FV 461.

– Tre brannstasjoner, sivilforsvaret, og brannhelikopteret har rykket ut, sier vaktleder for brannvesenet i Innlandet, Erik Sørhagen.

– Vi advarer folk dra å dra inn i området, sier Ole-Erik Løkker Skogheim, som er operasjonsleder i politiet.

MYE RØYK: Brannflyene melder om at brannen forårsaker mye røyk, som sprer seg med vinden. Foto: Brannvesenet

Han forteller at det er hytter, kyllingfjøs og en kennel med 40-50 hunder i området. Hundene er nå i ferd med å bli evakuert. Politiet har varslet dyrleger, som skal ta vurdering på tiltak ovenfor husdyr i området.

Espen Lilleåsen er bonde i området. Han har over 8000 høner som han er redd skal bli rammet av ilden.

– Jeg frykter at brannen nå er på vei mot gården min, sier han.

Startet i en rundballpresse

Det var varmgang i en rundballpresse som utløste brannen. Ilden spredde seg via jordet til skogen. Det er mye vind i området, og brannen har spredd seg over Flisaelva. Det brenner nå i deltaet ved Vermundsoset.

Det er svært tørt ved Vermundsjøen, som ligger like ved svenskegrensa.

Det har i dag vært over 60 skogbranner i Sverige, noe som gjør at svenskene har en bemanningskrise for øyeblikket.