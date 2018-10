Stor øvelse: Advarer om sterke inntrykk

Masseskader er stikkordet når helsevesenet skal testes i fire kommuner. Øvelsen er den største på 30 år, og ble tyvstartet på Ørlandet forrige månede. Da var det kun som en øvelse for kommune og helsevesen.

Nå som Kristiansund, Orkdal, Tynset og Elverum står for tur deltar også NATO-soldater, både med behandling og som skadde.

– Vi ønsker å teste våre evne til å håndtere vanskelige situasjoner. Vi må vite at vi kan ivareta befolkningen og de som kjemper for Norge, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

Øvelsen på Tynset er allerede i gang.

Vil være realistisk

Selve øvelsen vil virke svært reel, og personer skal sminkes slik at de ser skadde ut. Tynset er først ut, og Monica Lunde i Hedmark fylkeskommune forteller at kommunens innbyggere vil merke øvelsen.

– Det vil bli litt skyting og smell, forteller hun.

Helsedirektør Bjørn Guldvog ser frem til øvelsesdagene, og mener disse vil være viktig for å teste hvor godt forberedt Norge er på en reel hendelse. Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

Fordi øvelsen kan virke realistisk har helsedirektoratet bedt kommunene om å informere personer som tidligere har opplevd krig eller lignende.

– Vi har gått ut med anbefalinger til kommuner, barnehager og skoler om at man må snakke med barn og sårbare grupper som kan oppleve dette som sterkt og vanskelig, sier helsedirektør Guldvog.

Skal påvirke dagliglivet minst mulig

Øvelsen er planlagt over lengre tid, og målet til de øvende er at det skal påvirke livet til folk minst mulig. Allikevel vil det være mange utrykningskjøretøy på veien og mye aktivitet på sykehusene. Skulle det derimot skje en reel hendelse vil øvelsen bli avbrutt.

– I en øvelsessammenheng vil man aldri få noe som oppleves som mer ekte enn dette. Her vil krigshandlingene være så tett på at man vil høre mye fra handlingene som skal imitere krig. I tillegg vil man se mange skadde mennesker, forteller han.

I Elverum vil øvelsen ha spesielt fokus på såkalt CBRN-e. Dette står for kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R), nukleært materiale (N) og eksplosiver (E).

Jan Willasen ved Sykehuset Innlandet forteller at øvelsen i Elverum er viktig, siden man sjeldent får øvd så realistisk på situasjoner der eksplosiver og kjemiske stoffer er involvert. Foto: JON-FREDRIK KLAUSEN / NRK

Øvingsleder i Elverum, Jan Willasen ved Sykehuset Innlandet, forteller at Norge er forberedt på denne typen angrep, men at man sjeldent får så realistiske øvelser.

– Vi har muligheten til å bli god på noe som har ligget litt skjult i bevisstheten vår. Det skjer mye rundt i verden, så det kan være lurt å være forberedt her også, sier han.

Slik blir øvelsen

26.10. Tynset – Masseskader

Øvelsen vil foregå på Nytrøa industriområde og Godtlandsfloen. Det vil være tre «hendelser.» Tynset sykehus vil være involvert. Veier kan bli sperret i kortere perioder.

30.10. Kristiansund – Masseskader

Øvelsen vil foregå på Kristiansund lufthavn Kvernberget, Norsea Vestbase og Kristiansund sentrum. Det blir trening på masseskader og oppbygging av pårørende- og evakuertsenter.

01.11. Orkdal – Masseskader

Orkanger havn og Fannrem vil være lokasjoner for øvelsene. Her vil det være snakk om to «hendelser.» Det vil også være noe øvelsesaktivitet ved St. Olavs hospital. Enkelte veier kan bli sperret i korte perioder.

06.11.–07.11. Elverum – Masseskader og kjemiske stoffer

Ulikt de andre øvelsesstedene vil det her være fokus på kjemiske stoffer, radioaktivitet og eksplosiver. Det vil være to "hendelser" i Elverum sentrum og en utenfor sentrum. Det vil være øvelsesaktivitet på Elverum og Hamar sykehus. Enkelte veier vil bli stengt i korter perioder. Det vil også være en dag to med diskusjonsøvelser.