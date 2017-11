Ulykke på riksvei 3

To vogntog var involvert i en trafikkulykke på riksvei 3 i Elverum ved 10.25-tida. Ulykka skal ha skjedd da et vogntog kjørte inn i et annet vogntog, som deretter kjørte i grøfta. Ingen personer ble skadet. Det er redusert fremkommelighet på stedet.