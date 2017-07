Stjal verdier for 2,5 millioner kroner

Politiet har vært på stedet, der har de undersøkt området og registrert hva som er stjålet. Og det er blant annet minilastere og traktorgressklippere som skal ha blitt tatt med, til en verdi av rundt to og en halv millioner kroner.

– Det vi vet foreløpig etter å ha skaffet oss oversikt er at det er borte mellom 6 til 8 motoriserte kjøretøy av merket Avant. I tillegg er en del utstyr tilknytta kjøretøya borte, sier politiførstebetjent Vegard Nord.

– Vi har avskjerma området for videre kriminaltekniske undersøkelser. Vi forsøker å

DEMPER: Butikksjef på Felleskjøpet Lillehammer sier det legger en demper på arbeidsdagen. Foto: Alexander Nordby / NRK

skaffe oss et godt grunnlag for å kunne gå videre med saken, sier Nord.

– Det er veldig kjedelig for oss. Det er ingen ønskelig situasjon å komme i, så det legger en demper på arbeidsdagen, sier butikksjef Sigmund Starum.

MINILASTER: Slik ser en minilaster ut. Det var minilastere fra produsenten Avant som ble stjålet. Foto: PRODUSENTEN

Ingen vitner

Det er foreløpig ingen som har meldt seg som vitner, og politiet har ingen mistenkt på dette tidspunktet. NRK har også fått opplyst at det ikke skal ha vært overvåkningskameraer i området.

Politiet ønsker nå tips dersom noen har sett noe uvanlig i området natt til fredag.

TIPS: Politiførstebetjent i politiet i Innlandet ønsker gjerne tips i saken dersom noen har sett noe uvanlig området natt til fredag. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Hvis noen har sett eller registrert noe er da av interesse. Når man ser på tyvegodset er det stor sannsynlighet for at det var et stort kjøretøy, sier Nord.

Tyvene skal ha klippet hull på et gjerde før de tok seg inn på stedet hvor minilasterne og traktorgressklipperene sto.

2.5 MILLIONER: Det har blitt begått grovt tyveri fra Felleskjøpets lokaler på Lillehammer. Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Sto på inngjerdet område

Hjullasterene har stått oppstilt på en inngjerdet del av bedriftens område. Da ansatte kom på jobb fredag morgen var gjerdet klippet opp og en gjerdestolpe er fjernet, skriver GD.

Også i fjor sommer ble det utført et større tyveri i samme område. Da ble dekk stjålet fra Vianor, til en verdi på flere hundre tusen kroner.