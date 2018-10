Stengte veger og oversvømmelse

Et kraftig regnvær og uvanlig høye temperaturer i de to kommunene og på fjellet, har gjort at vannet har steget flere steder i området i natt.

Veger er stengt, fotballbaner oversvømt, elver har steget opptil en meter på kort tid og folk forsøker å redde det de har ute på flomstore jorder.

Ifølge Vegtrafikksentralen er riksveg 15 ved Nordberg i Skjåk stengt på grunn av oversvømmelse. Det skal ikke være noen omkjøringsmuligheter her.

Fylkesveg 483 ved Marlosgjeilen er stengt ved Marlo bru på grunn av oversvømmelse. Der er det lokal omkjøring.

Fylkesveg 484 Lundavegen i Skjåk er stengt ved Skjøla bru. Lokal omkjøring.

Så langt skal ingen være evakuert i området, men situasjonen følges fortløpende av politi, kommune, NVE og øvrige beredskapsorganisasjoner.

FLOMSTOR: Dønfoss i Skjåk går meget stor på morgenkvisten søndag etter mye nedbør og svært høye temperaturer i området lørdag kveld. Foto: Nils Henry Fosstuen