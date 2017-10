Til sykehus etter ulykke

To personer ble fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom to biler på Gran. Én sjåfør fikk lettere hodeskader, mens den andre fikk hode- og nakkeskader, og ble hentet av luftambulansen. Ulykka skjedde da en av bilene kom over i feil kjørefelt.