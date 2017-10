Fram til fredag 20. oktober klokka 15.00 kan du være med på å bestemme hvem som skal få publikumsprisen. Resultatet av denne avstemningen utgjør det fjerde jurymedlemmet under selve finalen i Hamar kulturhus. Skaff deg gratis billetter til finalen her.

(Les mer om kandidatene lenger ned i artikkelen)

De seks finalistene er unge, men har allerede drevet mye med musikk og de har store ambisjoner. Under Toneprisen 21. oktober vil publikum få servert både klassisk, jazz, pop og folketoner.

Kandidat nr. 1: Hannah Veslemøy Narvesen (Toneheim/Kristiansand)

Det fysiske uttrykket er gøy! Jeg fikk et kick da jeg hørte folk på trommer første gang. Hannah Veslemøy Narvesen (20)

20-åringen gikk ut fra Toneheim folkehøgskole i vår og gleder seg over alt hun skal lære ved Norges musikkhøgskole. Til finalen i Toneprisen har hun valgt et stykke av Ari Hoenig, og i ett av NMH's mange øvingsrom akkompagneres hun av pianist Martin S. Gjerde og Henrik S Dalen på kontrabass.

JAZZTRIO: Hanna Veslemøy Narvesen på slagverk har med seg bassist Henrik S Dalen og pianist Martin S Gjerde Foto: Ruth Barsten / NRK

Bak trommene får du overblikk over musikken, og det gir makt jeg liker. Hannah Veslemøy Narvesen, finalist Toneprisen 2017

Hannah elsker å improvisere og spiller trommer istedenfor å bare slå takten. – Du er veldig fri på trommer, sier hun, og liker rollen som en slags leder bak slagverket.

Hun drømmer om å utvikle seg musikalsk i samspill med andre, og kanskje få råd til å supplere trommesettet med litt dypere lyder etter hvert.

Kandidat nr. 2: Fredrik Segelstad (Lillehammer)

Jeg skulle gjerne skrevet glade sanger, men det er ikke slik jeg er, tror jeg. Fredrik Segelstad (22), gitarist og låtskriver

En lavmælt ung mann oppdaget gitaren da han gikk billedkunstlinja på Nansenskolen. Der møtte han Viktor Balch Barth, som også akkompagnerer de to låtene Fredrik har skrevet og komponert. Lillehamringen rakk så vidt å bli med på Toneprisen da en lærer tipset ham dagen før fristen gikk ut.

LAVMÆLT POP: Fredrik Segelstad skriver låter og synger. Han har med seg Viktor Balch Barth på gitar. Foto: Ruth Barsten / NRK

22-åringen kaller seg sjøl en ulykkelig perfeksjonist, og tekstene hans er ofte selvopplevde. Fredrik er allikevel inspirert av musikken fra kassettspilleren til pappaen. – Moonlight Serenade av Glenn Miller er den første sangen jeg husker fra alle bilturene, sier han.

Toneprisen er større enn jeg trodde! Og pengene var en overraskelse. Fredrik Segelstad, finalist Toneprisen 2017

Kandidat nr. 3: Espen Langset Folkestad (Lillehammer/Oslo)

I begynnelsen var det et helvete, for jeg hadde så tynne fingre. Espen Langseth Folkestad (22), gitar og sang

Espen inviterer til lydopptak inne på kjøkkenet i Oslo, der storebror Simen og bassist Anders Rukan også dukker opp for å akkompagnere. Brødrene har spilt og sunget sammen siden de var små og er allerede kjente etter TV-opptreden i sangkonkurranse. Espen elsker å lage låter, og skriver om det alle kan kjenne seg igjen i.

STOREBRORSTØTTE: Espen Langseth Folkestad tok med seg storebror Simen og bassist Anders Rukan til lydopptak inne på kjøkkenet i Oslo. Foto: Ruth Barsten / NRK

– Musikken er en måte å uttrykke følelser på som er vanskelig i vanlig kommunikasjon, sier Espen. Han gleder seg til å stå på scenen under Toneprisen og håper at kjentfolk i salen vil juble når han har spilt de to låtene.

Jeg ønsker at folk skal gynge med, få melodien på hjernen og ha lyst til å høre mer. Espen Langseth Folkestad, finalist Toneprisen 2017

Kandidat nr. 4: Eir Vatn Strøm (Toneheim/Oslo)

Jeg hører mest på instrumentalmusikk, og gjerne nordiske jazztrompetister. Eir Vatn Strøm (20), folkesang

Eir sier hun har arvet nesen etter Strøm-slekta, men ellers er hun klar for å utfordre tradisjonen, både når det gjelder folkemusikk og andre sjangere. Men først vil hun lære av ekspertene ved Norges Musikkhøgskole. Under finalen skal hun stå helt alene på scenen og fremføre to folketoner etter Unni Løvlid.

ALENE PÅ SCENEN: Eir Vatn Strøm skal fremføre to folketoner. Foto: Ruth Barsten / NRK

– Jeg digger Valkyrien Allstars fordi de blander folkemusikk, pop og rock. Eir drømmer om å lage egen musikk og gjerne en miks med jazz og trekkspill, som er et instrument hun liker å høre.

Folkemusikktradisjonen er litt streng for meg, men det er sikkert lurt å lære oppskriften før jeg blander inn nye ting. Eir Vatn Strøm, finalist Toneprisen 2017

Kandidat nr. 5: Fabrice Bligoud Vestad (Hamar/Paris)

Min største lidenskap er piano! Jeg ønsker å bli konsertpianist Fabrice Bligoud Vestad (19), klassisk piano

Med skonummer 49 og lange fingre, krummer den unge hamarsingen seg over tangentene på flygelet i Kirsten Flagstadsalen. Om kort tid skal han entre samme scene sammen med de fem andre finalistene i Toneprisen. Men først skal han en svipptur til Paris, for å starte opp 5 års konsertpianiststudier.

FRANKOFIL HAMARSING: Fabrice Bligoud Vestad har nettopp startet musikkstudiene i Paris. Foto: Ruth Barsten / NRK

Det var etter besøket hos besteforeldrene i Frankrike at Fabrice forelsket seg i piano, og det er klassisk musikk som teller for 19-åringen. Han stiller høye krav til seg selv, men liker heldigvis å øve. Fabrice spiller i Toneprisen for 2. gang, og vi får høre to stykker av verdenskjente komponister.

Jeg er veldig selvkritisk! Det skjer fort at jeg sammenligner meg med Mozart og Beethoven, og da blir jo alt dårlig. Fabrice Bligoud Vestad, finalist Toneprisen 2017

Kandidat nr. 6: Oskar Hermann (Ringsaker)

Jeg holdt på å gi opp i skolekorps, men så fikk jeg utdelt en tuba. Takket være en inspirerende lærer så ble jeg hekta. Oskar Hermann (21), tuba

Den blide tubaisten fra Brøttum er opptatt av dype toner og riktig pusteteknikk. – Hele Toneheim-året gikk med til å reparere teknikken etter å ha vært i Gardemusikken, sier den ferske NMH-studenten. Han viser frem noteark fulle av blyantstreker og tydelige beskjeder. – Jeg må minne meg sjøl på å åpne øya og puste som ei pølse, sier han lattermildt.

KLASSISK SJEL: Oskar Hermann spiller tuba med Sigstein Folgerø ved pianoet Foto: Ruth Barsten / NRK

Oskar drømmer om å spille tuba i et proft orkester, men det er trangt om jobbene og han veit han må øve, mye. I dag sper han på studielånet med jobb på gamlehjemmet på Brøttum for å få nok penger til instrumenter. – Jeg gleder meg til å spille for folk i hjemfylket, sier Oskar. På Toneprisen stiller han med et stykke som han tror vil falle i smak hos publikum.

En behøver ikke master i musikk for å synes at dette er fint. Oskar Hermann, finalist Toneprisen 2017

Velkommen til talentkonsert

Finalen i Innlandets største musikkonkurranse kan by på en variert konsertopplevelse med svært talentfulle utøvere. Publikum får i tillegg til finaleprogrammet oppleve Tonepris-vinneren fra 2015, Mari Midtli, som har med seg Mads Erik Odde og Bjørn Kåre Odde på scenen. Et sax ensemble fra Hamar og Ps:dance Kompani skal også opptre.

Bestill gratisbilletter her: Hamar kulturhus

Ny finale i nytt hus

Finalejuryen i Toneprisen 2017 består av Ole Edvard Antonsen (leder), Ingrid Olava og Vegar Vårdal.

Toneprisen har vært arrangert annethvert år siden 2007 og er et samarbeid mellom Toneheim folkehøgskole, Eidsiva Energi og NRK Hedmark og Oppland. Den første finalen ble holdt i Domkirkeruinene i Hamar i 2007, deretter ble Maihaugen i Lillehammer finalestedet. Ti år etter, holdes finalen igjen i Hamar, denne gangen i kulturhuset.