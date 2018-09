– Det var nære på. Det var utrivelig, sier Kjell Nyøygard.

Han bor i Bøverdalen og kjørte forbi rasstedet ved 10-tiden fredag. Da han kjørte tilbake fem minutter senere, sperret store steiner veien.

– Det var seks, syv store steiner på størrelse med biler. De lå spredt utover 50 meter, forteller han til NRK.

Stort omfang

Nyøygard var den første på stedet og meldte fra til politiet. Han varslet også andre bilister som kom kjørende.

– Jeg så det på avstand og begynte å rygge for å ikke bli truffet hvis det raste mer, forteller han.

Flere store steinblokker skal ha rullet over veien og ut i Bøvertunvatnet som ligger langs fylkesvei 55. Området er preget av bratte fjellsider.

– Jeg trodde ikke at det kunne komme så mye der, men det har regnet mye i det siste, forteller Nyøygard.

STORE STEINBLOKKER: Kjell Nyøygard var først på stedet etter at raset gikk fredag formiddag. Han tok dette bildet av steinene. Foto: Kjell Nyøygard

– Veien er stengt i begge retninger

Ifølge Vegtrafikksentralen er det uvisst når veien åpner igjen. Trolig holdes den stengt ut dagen. Alternativ rute for dem som skal over Sognefjellet er via riksvei 15 over Strynefjellet eller over Valdresflye.

– Veien er stengt i begge retninger. Det må gjøres tiltak for å fjerne steinblokkene og så har det blitt skade på veien så den blir ikke åpnet i dag, sier operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Per Solberg.

