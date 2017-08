Stefan var første Birkebeiner i mål

– Jeg følge meg bra forberedt og hadde håp om at vi skulle bli en liten gruppe. Jeg visste at jeg var en av de sterkeste, forteller tidligere elitesyklist Stefan Repshus.

Sammen med Yngvar Hansen og Kjell Karlsen fra CK Elverum passerte Rena IL-rytteren målstreken like før kl. 11 etter å ha samarbeidet de siste kilometerne. Da hadde han vært ute i 2 timer 47 minutter og 44 sekundere.

– Det var en blanding av at vi hadde gjort en god jobb sammen. Det blir hektisk på slutten og alt kan skje. Vi følte at vi fortjente å vinne alle tre, forteller han.

I MÅL: Repshus (til venstre) kjørte i mål sammen med to konkurrenter. Foto: Alexander Nordby / NRK

25-årsjubileum

I år fyller Birkebeinerrittet 25 år. Sommeren 1991 prøvesyklet tre kamerater turen over fjellet og året etter var den første utgaven et faktum. Da stilte 24 stykker til start. 46 ryttere har syklet alle de tidligere utgavene av rittet. I år stiller 44 av de til start.

– Det var grunnen til at jeg ville kjøre på morgenen. Jeg ville ta del i festen. Jeg har kjørt alle rittene og hatt mange gode opplevelser her. Jeg hadde et ønske om å få det i dag også og det fikk jeg jo, sier Repshus.

– Vi har prøvd å gjøre en fest ut av det. Vi har sett at vi må gjøre mer ut av rittet. Nå deler vi ut boller og vi har forskjellige aktiviteter, forteller konstituert daglig leder i Birken AS, Olaf Johan Thomasgaard.

ARRANGØR: Thomasgaard er fornøyd med Birkebeinerrittet lørdag. Foto: Alexander Nordby / NRK

Har slitt med påmelding

I MÅL: Terje André Wad-Gylterud fra Lillehammer CK ved Håkonshall. Foto: Alexander Nordby / NRK

Siden begynnelsen har Birkebeinerrittet ifølge arrangøren selv vokst til å bli verdens største terrengritt. I toppåret 2011 deltok 25.000, men deltakelsen har de siste årene minket kraftig. I år er 10.000 deltakere påmeldt.

– Vi bikka 10.000 påmeldte i går. Det er vi godt fornøyd med, forteller Thomasgaard.

Han er strålende fornøyd med både vær og føre.

– Vi har jo den beste rammen vi kan tenke oss. Det er skyfri himmel og det har det vært hele veien, sier han.