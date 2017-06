Statsministeren kom for å møte jegere og representanter for sauenæringa på Hadelandsåsen i Gran, midt i skadeområdet.

Mer enn 120 sauer og lam er drept eller avlivet etter ulveangrep i Akershus og Oppland de to siste ukene.

– En dramatisk situasjon

– Vi har sett fortsatt levende, men alvorlig skadede sauer. Det er bilder som gjør inntrykk og det må derfor brukes andre metoder for å få felt denne ulven som er i et område den ikke skal være. Det er lav terskel for å sette i gang jakt i dette området, sier Solberg.

– Dette er et område der ulven ikke skal være og derfor ble det gitt raskt tillatelse for jakt, sier statsministeren. Du trenger javascript for å se video. – Dette er et område der ulven ikke skal være og derfor ble det gitt raskt tillatelse for jakt, sier statsministeren.

Rovdata har undersøkt ekskrementer fra ulven som har herjet i saueflokker i Gran, Hurdal og Vestre Toten den siste tiden. Avføringsprøvene viser at ulven er ei tispe som kommer fra Kindlareviret, som ligger på grensa mellom Dalarna og Örebro i Sverige.

– Dette er en vanskelig sak for regjeringen, men det er en enda vanskeligere situasjon for bøndene. De er er glade i dyrene sine og opptatt av dyrevelferd. I tillegg er det også næringsgrunnlaget deres, sier statsministeren.

Foreløpig har ikke jakta gitt resultater. Det er et stort område med tett granskog og jegerne er avhengig av ferske spor, ikke eldre enn seks til åtte timer, for at hundene kan følge sporet.

– Det er ikke mye jeg kan om ulvejakt. Det har ikke vært så mye av det i Norge, men det jeg har forstått er at det er vanskelig, derfor må vi være åpne for andre metoder for å jakte på den.

Jaktlaget har fått hjelp av svenske kolleger med hunder som er speislt trente for ulvejakt.

Flere politikere på besøk

Det er ikke bare statsministeren som har vært i ulveområdet i dag. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale og Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik har også vært på besøk.

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik besøkte også ulveområdet på Gran i dag. Foto: Stein Schinstad / NRK

– Det er sterkt og se bilder og høre historier om sauer som har blitt drept og skadet av ulv. Jeg forstår frustrasjonen, derfor er det viktig at ulven tas raskt ut og at det blir lagt til rett for tillatelser, sier Tajik.

Kjetil Ulset som representerer sauenæringa setter pris på at politikerne tar seg tid til å komme for å få mer kunnskap om skadeomfanget av ulven.

– Jakta skal intensiveres for å få tatt ulven, sier landbruksministeren. Du trenger javascript for å se video. – Jakta skal intensiveres for å få tatt ulven, sier landbruksministeren.

– Det er flott at politikerne synes dette er viktig nok. Dette er større og verre enn man kan forestille seg. Det har gått 120 sauer på et par uker, så det er jo en stor tragedie. Derfor er det fint at politikerne prioriterer dette, sier Ulset.