Statsministeren besøkte Innlandet

Statsministeren startet besøket sitt til Innlandet på tirsdag med en visitt til Tynset og Folldal. Der ble hun konfrontert med den siste tids ulvedebatt. Solberg ville ikke komme med noen løfter rundt ulvesituasjonen og må regne med å møte nye ulvemotstandere onsdag.

Onsdag har NRK fulgt Solberg gjennom hele dagen. Les oppsummering her:

Kjørte bil for første gang på tre år

Statsministeren satt selv bak rattet da hun ankom Jørstadmoen militærleir kl. 09.00. Hos Cyberforsvaret fikk Solberg en oversikt over trusselbildet og avdelingens arbeid med forebygging og sikkerhetsarbeid.

Erna Solberg besøker Jørstadmoen militærleir Du trenger javascript for å se video.

– Flott måte å bygge ut butikk

Dagens andre stopp var Harby kolonialbutikk på Næroset. Der fikk statsministeren se hvordan flere generasjoner har drevet nærbutikken.

– Dette er en flott måte å bygge ut en butikk på. Det skaper samhold og blir et samlingssted, sier Solberg.

Det var Hedmark Høyre som hadde invitert Solberg til Næroset. Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise beskriver kolonialbutikken som unik.

– De tar vare på nostalgien. Alt er bygget med lokale byggevarer.

Eieren av butikken var fornøyet med besøket.

– Dette var artig. Vi pratet om utviklingen som skjer på bygda. Det var hun veldig interessert i, forteller Kristian Harby.

Bruker sebrafisk i kreftforskning

Dagens tredje stopp for Solberg var bedriftsbesøk hos Cryogenetics på Hamar.

– Vi driver med frysing av melke og optimalisering av stegene i fiskens produksjon. Erna skal få lære om prosessen og stegene i prosessen. Hun skal få se genetikkbanken vi har og befrukte, sier administrerende direktør Eli Sætersmoen.

Bedriften har utviklet en metode som kan løse kreftgåten. Basert på kunnskap om oksesæd kan forskerne ta nye steg i jakten på de uløste spørsmålene i medisinen: Hvordan kan man fryse ned fiskesperm, eller melke, på en stabil og pålitelig måte, slik at den kan tines opp og brukes til å befrukte nye egg når forskerne har behov for de.

– Sebrafisk er viktig for human forskning og brukes blant annet i kreftforskning, fortalte Sætersmoen under et foredrag for statsministeren.

Lokal fiskebutikk

Stopp nummer fire på programmet var fiskebutikken Knutstad Holen i Hamar, drevet av tredje generasjon. Butikken har vært drevet siden 1925. Mye av fisken kommer fra Mjøsa.

– De svinger innom her og setter fra seg godsakene og så kjører de videre, sier innehaver Kjetil Holen.

Avsluttet på «Bolleland»

Statsministerens rundttur i Hedmark og Oppland ble avsluttet på «Bolleland» på Espa. Årlig selges 1,6 milloner boller fra bensinstasjonen like ved E6.

– Vi har lykkes med fantistisk beliggenhet og gode ansatte, sier daglig leder Roger Danielsberg.

– Hva får en statsminister til å stoppe her?

– Det er på grunn av ryktet de har for å lage norges beste boller, sa Solberg.